Cluster Savona, altri 5 nuovi positivi e 1.650 persone in quarantena

Liguria. Calano i casi i positivi di Coronavirus rispetto a ieri, in Liguria per un totale di 1157 (-5), gran parte dei quali paucisintomatici o asintomatici visto che il numero degli ospedalizzati resta basso (29), con due ospedalizzati in meno rispetto a ieri e nessuno in terapia intensiva. Un quadro quello del bollettino odierno sulla situazione Covid nel quale, però, emerge un aumento dei casi per il cluster di Savona: “Ad oggi sono 71 i positivi correlati al cluster savonese, 5 in più rispetto a ieri. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Eseguiti circa 2040 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1.500. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledì e 190 giovedì 23 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1.650; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni”.

“L’attenzione resta alta ma il cluster savonese ha dimostrato la grande capacità del sistema sanitario ligure di applicare il metodo delle tre T fondamentali in questa fase: testare più persone possibile con i tamponi, Tracciare i contatti dei casi positivi per testarli e isolarli dalla comunità e, infine, Trattare i malati con l’assistenza ospedaliera o domiciliare coordinata. E ne aggiungo anche un’altra che è la Tempestività con cui siamo intervenuti – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Di questo ringrazio i nostri sanitari, la task force di Alisa e la Asl2 per il grande lavoro svolto che ci permette di andare avanti con serenità sulla nostra strada della ripartenza in sicurezza, fondamentale per tutti”.

Tornando ai dati regionali, in totale sono stati effettuati 177.278 tamponi, cioè 1.927 più di ieri. I positivi, compresi i guariti con due test negativi e i deceduti, è di 10.139 e cioè 15 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono 1.268 e cioè uno più di ieri. I casi positivi in pazienti sintomatici sono 8.871 e cioè 14 più di ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.546.

Le persone in isolamento domiciliare sono 170 in tutto e cioè 6 più di ieri. I guariti, che risultano negativi in due test consecutivi, sono 7.416 e cioè 19 più di ieri. I deceduti sono in tutto 1.566, una persona in più rispetto a ieri per il decesso di una signora di 74 anni di Sarzana.

In provincia di Savona i residenti positivi sono 139 in tutto, dieci in più di ieri per effetto dell’esito dei tamponi effettuati sul cluster savonese che ha implementato le positività. Gli ospedalizzati sono 7 in tutto e cioè tre meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.131.