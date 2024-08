Il consigliere Guzzi: “I lavori sulla provinciale per Calice essenziali per la sicurezza stradale”

Finale Ligure. Negli ultimi anni molte son state le richieste alla Provincia di Savona da parte dell’ex sindaco Frascherelli e del sindaco Comi affinché si asfaltasse strada provinciale per Calice (Sp 17). Una delle ultime missive a firma dell’ex primo cittadino finalese risale a febbraio 2024 e ad aprile 2024 la Provincia di Savona ha finanziato l’intervento (e non solo questo . Decreto del Presidente 61 del 29.03.24 e decreto 70 del 22/04/24).

“Speravamo che la cosa potesse concretizzarsi prima della stagione estiva e ancora durante il nostro mandato visto che sono anni che si chiedeva tale intervento” commenta il consigliere di minoranza Andrea Guzzi, all’epoca vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici e oggi capogruppo di “Impegno x Finale”.

“Il finanziamento ci rallegrò molto, ma certamente il via al cantiere la prossima settimana ci rende entusiasti; finalmente si risolveranno molti problemi legati alla sicurezza stradale di questo tratto di provinciale, ormai divenuto quasi impercorribile. Oltre alla sicurezza e’ anche questione di immagine”.

“La strada che conduce alla nostra zona industriale e a Perti erano anche pessimi biglietti da visita per il nostro territorio e il suo splendido entroterra”.

“La Provinciale per Gorra e per Vezzi son state manutenute negli ultimi anni grazie alla collaborazione tra Comune e Provincia. Ora speriamo che la Provincia si occupi anche della provinciale per Le Manie e della provinciale per Feglino, anche per queste le necessità sono molte ed evidenti. Son certo che l’attuale amministrazione sarà stimolo necessario” conclude Guzzi.