Finale Ligure. L’intervento di riqualificazione e di restyling della stazione ferroviaria di Finale Ligure è stato programmato per l’anno 2022, nell’ambito di un progetto che riguarda le 650 stazioni italiane nelle quali si concentra il 90% dei viaggiatori. Lo aveva annunciato Rete Ferroviaria Italiana, sollecitata da pendolari e utenti dopo le polemiche dell’ultimo anno.

Un primo intervento, in particolare sul tetto e la coperatura, era stato effettuato, ma il degrado è poi proseguito nei mesi successivi e ora con il post lockdown si presenta ancora una situazione non consona per una cittadina turistica, con uno scalo ferroviario dalla difficoltosa accessibilità.

Ieri in Consiglio comunale a Finale Ligure è stata presentata una mozione del consigliere di minoranza Tiziana Cileto, proprio per sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire a livello istituzionale, in particolare con la Regione Liguria, per chiedere una accelerata sul progetto di ristrutturazione.

La mozione è stata poi convertita in un ordine del giorno congiunto, votato e approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, con la richiesta di un ripristino della funzionalità della stazione ferroviaria finalese.

Dopo un primo ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura del fabbricato viaggiatori, si attende ancora la tinteggiatura dell’atrio ed il ripristino del decoro nelle aree utilizzate dai viaggiatori, con il nulla osta della Soprintendenza, senza contare il rifacimento dei servizi igienici, l’attivazione del nuovo sistema di informazioni al pubblico mediante teleindicatori e monitor a led e del nuovo sistema di informazione audio, in grado di erogare notizie in base all’effettiva marcia dei treni.

Solo per il 2022 è indicato il restyling completo del fabbricato viaggiatori, del sottopasso e delle pensiline, oltre alla realizzazione di ascensori e l’innalzamento dei marciapiedi.

Ad ora, inoltre, dopo l’emergenza Covid non è stato ancora ripristinato il servizio biglietteria.