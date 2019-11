Stazione di Finale, Rfi: previsto il servizio di assistenza per persone a ridotta mobilità (PRM)

Finale Ligure. Dopo l’annuncio sul piano di interventi per la stazione ferroviaria finalese, alcuni dei quali partiranno a breve e altri sono già in itinere nell’ambito del programma di Rfi per il 2022, arriva la conferma che sarà presente anche il servizio di assistenza per persone a ridotta mobilità (PRM).

Una richiesta che era stata avanzata dagli stessi pendolari e viaggiatori, proprio per le difficoltà di accesso alla stazione e ai binari.

Così dopo il pressing per i lavori di riqualificazione e ammodernamento attesi da tempo per lo scalo ferroviario finalese, ecco l’annuncio di Rfi sull’istituzione del servizio gratuito di assistenza/accompagnamento al treno per persone a ridotta mobilità (PRM), gestito attraverso la Sala Blu di Genova.

Finale Ligure, infatti, è stata inserita nel circuito degli impianti in cui Rfi metterà a disposizione il servizio, richiesto tra l’altro per altre stazioni della riviera ligure che attendono un restyling e un adeguamento rispetto agli standard di accessibilità e fruibilità del trasporto ferroviario. Tra i temi al centro del dibattito anche quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Dunque il savonese e tante località attendono la realizzazione del macro-progetto di riqualificazione, che riguarda le 650 stazioni italiane nelle quali si concentra il 90% dei viaggiatori.

Per quanto riguarda le proteste e le richieste arrivate per molte stazioni della riviera ligure da parte di pendolari e viaggiatori, oltre che di amministrazioni comunali, fondamentale è la motivazione turistica, visitatori e ospiti che arrivano con il treno per trascorrere le vacanze e periodi di villeggiatura.