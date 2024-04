Finale 2024, Guzzi ribatte al PD ligure e provinciale: “La loro presa di posizione rafforza il nostro civismo”

Finale Ligure. Nessuna preoccupazione rispetto alla presa di posizione del PD ligure e provinciale sulle prossime elezioni comunali a Finale Ligure: “Questa nota rafforza il mio civismo” ha rimarcato il candidato sindaco Andrea Guzzi, rispondendo alle dichiarazioni della dirigenza Dem in merito alla composizione politicamente “allargata” della sua lista.

“Non posso che ripetere come dico da mesi che il nostro Gruppo è un gruppo di finalesi, anche con estrazioni politiche differenti, che ha costruito un progetto amministrativo fondato su idee e soluzioni finalizzate alla crescita della Città e del benessere dei finalesi”.

“Non ci interessano bandiere o attribuzioni di colori”, aggiunge ancora, sottolineando lo smarcamento rispetto alle segreterie politico-partiche.

“La nostra forza è il Gruppo e il nostro programma coi suoi contenuti”.

“Molti amici del PD locale (la grande maggioranza) lo hanno compreso e continueranno il percorso con me, i vertici regionali evidentemente più distanti dal territorio non sono in grado di capirlo, ma il progetto amministrativo prevale, Finale Ligure prevale sempre” conclude Andrea Guzzi.