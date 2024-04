Finale 2024, il PD ligure e provinciale si smarca da Guzzi: “Candidati di destra incompatibili con noi”

Finale Ligure. Lo scossone politico in piena campagna elettorale è arrivato e dopo giorni di rumors e indiscrezioni su una possibile presa di posizione ecco alla fine il verdetto: il PD ligure e provinciale non sosterrà la lista di Andrea Guzzi alle prossime elezioni comunali di Finale Ligure.

L’alleanza politicamente trasversale proposta dal candidato sindaco finalese non è andata giù alla direzione del partito: nonostante la presenza di esponenti Dem, la candidatura alla carica di consigliere comunale che vede la rappresentanza della Lega e di altre forze del centro destra il partito Democratico ha raccolto i mal di pancia che erano arrivati dalla stesa base del PD finalese.

“Esprimiamo un forte dissenso rispetto alla composizione della lista a sostegno di Andrea Guzzi per le elezioni amministrative di Finale Ligure” afferma ufficialmente il segretario regionale del PD della Liguria Davide Natale, che proprio per le elezioni amministrative aveva indicato come linea politica nessuna alleanza con le destre.

Una dichiarazione alla quale si associa anche il segretario provinciale Emanuele Parrinello.

“Accanto a persone di cui abbiamo stima e che hanno lavorato bene nelle precedenti amministrazioni, hanno trovato posto in lista persone appartenenti a forze di destra i cui valori sono incompatibili con i nostri. Con queste condizioni il Partito Democratico non sosterrà Andrea Guzzi” concludono congiuntamente i segretari Dem.

Tra i punti critici sollevati nel dibattito politico finalese, anche il fatto che in competizione elettorale con Guzzi e gli altri candidati sindaco si è formata una lista “Scelgo Finale”, con Simona Simonetti in corsa per la carica di primo cittadino, che ha riunito le varie forze progressiste e del centro sinistra, riproponendo una sorta di “campo largo” che, però, manca del pezzo principale, ovvero il PD finalese che appoggia l’attuale vice sindaco uscente.