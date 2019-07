Finale Ligure. Dopo gli allagamenti di ieri a seguito delle forti piogge che hanno interessato il ponente savonese, è stata riaperta questa mattina la stazione ferroviaria di Finale Ligure.

Il sottopasso per raggiungere i binari, invaso dall’acqua, è stato “liberato” grazie all’azione dei volontari Aib, mentre il bar non è tornato agibile e in funzione per la presenza di acqua nei cavi elettrici. La biglietteria è stata aperta da pochi minuti, non senza difficoltà.

Foto 2 di 2



Ancora qualche lieve allagamento in alcune parti dell’atrio, tuttavia la situazione non è ancora tornata alla normalità.

Turisti, passeggeri e pendolari hanno così potuto, non senza ancora qualche disagio, usufruire della stazione finalese, che rimane tuttavia in una situazione di degrado e difficoltà.

Per il titolare del bar un danno non da poco, in piena stagione: “Purtroppo dovremo rimanere chiusi sia oggi che domani… Abbiamo lavorato tutta la notte per cercare di riaprire, ma purtroppo le perdite d’acqua continuano: abbiamo già provveduto a contattare un perito ed un legale per tutelare la nostra attività”.