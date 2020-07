Pietra Ligure. Inaugurato oggi il nuovo sottopasso della stazione di Pietra Ligure che collega in sicurezza i marciapiedi di primo e secondo binario. Allargato anche il secondo marciapiede mentre proseguono le attività per l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di nuovi ascensori.

Gli interventi, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) con un investimento complessivo di circa sei milioni di euro, sono stati presentati oggi dal direttore Produzione Liguria di RFI, Daniele Mari, al sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi e all’assessore regionale ai trasporti, Gianni Berrino.

Il restyling ha interessato la creazione di un nuovo sottopasso lungo 33 metri e largo 4, rivestito in gres, e l’allargamento a cinque metri del secondo marciapiede innalzato a 55 cm – lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’accesso ai treni – con l’installazione di percorsi e mappe tattili per gli ipovedenti. Completano le opere una nuova illuminazione a Led e un nuovo impianto di informazioni al pubblico sia sonoro con altoparlanti che visivo con monitor e teleindicatori ai binari.

Sono in corso le attività di innalzamento anche del primo marciapiede di stazione il cui termine è previsto nell’autunno e proseguono le operazioni per l’installazione dei due ascensori che permetteranno di abbattere le barriere architettoniche collegando entrambi i marciapiedi entro la fine dell’anno.

Rfi ha fatto anche il punto sul piano di restyling delle stazioni ferroviarie, come a Finale Ligure, ancora al centro di polemiche: “I primi interventi erano stati fatti prima dell’emergenza Covid, penso alla nuova pensillina e ai servizi igienici, e proseguiremo secondo quanto era stato stabilito. Entro il 2022 sarà completato l’ammodernamento della stazione finalese così come per le altre stazioni liguri e savonesi” ha detto il direttore di RFI, Daniele Mari.

“Un intervento importante e fondamentale anche per l’aumento degli standard di sicurezza – ha commentato l’assessore regionale Gianni Berrino -. Per Pietra Ligure è essenziale anche per la sua vocazione turistica”.

“Un ottimo lavoro che fornisce un servizio migliore e in sicurezza: resta fondamentale tuttavia non dimenticare il progetto del raddoppio ferroviario, che rimane decisivo per il futuro delle infrastrutture e del trasporto nella riviera ligure. Intanto quest’opera c’è e il lavoro di ristrutturazione è indubbiamente significativo per Pietra Ligure” ha sottolineato il sindaco Luigi De Vincenzi.

E proprio sullo spostamento a monte della ferrovia: “Il raddoppio della tratta Finale-Andora è un progetto che andrà avanti, ma ora è indispensabile avere stazioni accoglienti, sicure e accessibili per tutti” ha concluso il direttore Rfi.