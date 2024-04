Seconda Categoria, Murialdo ancora vincente. Gasparlin: “Visto che non vinco solo con gli squadroni?”

Murialdo. Storia di una rinascita. Soltanto un anno fa si parlava col presidente Enzo Barlocco della difficoltà di mandare avanti una piccola realtà, espressione di un piccolo Comune, posizionata in Val Bormida ma non di certo comodissima rispetto alle più grandi Cairo e Carcare. Tuttavia, il connubio tra il nuovo allenatore Roberto Gasparlin e il club sta dando i frutti sperati. Le cinque vittorie di questo girone di ritorno sono infatti di più di quelle collezionate nel biennio precedente. A cui si aggiunge un gruppo di ultras pronto a sostenere la squadra.



L‘ultimo scalpo in ordine di tempo è stato quello del lanciatissimo Pallare. I biancazzurri sono scivolati al terzo posto in classifica perché sconfitti 2 a 1 dal Murialdo. “Vittoria dedicata ai nostri ultras e al paese intero. Murialdo vive per la sua società di calcio. Ci alleniamo in qualsiasi condizione climatica e vedo la gioia sul volto dei nostri ragazzi”

“Murialdo per me è una sfida nei confronti di chi sosteneva che ad Albissola avessi vinto solo perchè la squadra era fortissima. Abbiamo passato mesi duri in un girone di andata senza vittorie e trascorso un Natale amaro. Ora ne veniamo da una Pasqua dolcissima e mettiamo Veloce e Nolese nel mirino in classifica”. Dei 17 punti totali conquistati, ben 15 sono arrivati nel girone di ritorno.

“Abbiamo alzato l’asticella – aggiunge il presidente Enzo Barlocco -, ero stufo di perdere sempre. I giovani stanno crescendo molto e c’è una grande collaborazione da parte di tutti”.