Scontro moto-auto sulla Strada Provinciale 51 tra Murialdo e Millesimo: il centauro è in codice giallo

Murialdo/Millesimo. Si è verificato intorno alle ore 18.40 un’incidente tra una moto e una macchina sulla strada provinciale 51 tra Murialdo e Millesimo.

A avere la peggio il centauro, un ragazzo di 20 anni, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Mentre per la signora, di 73 anni, a bordo dell’auto è stata trasportata in codice verde.

E’ ancora da chiarire la dinamica ma il 118 ha avvertito anche la Polstrada e ha fatto arrivare sul posto anche l’automedica.

Il ragazzo ha riportato diversi traumi.