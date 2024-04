Da 11 punti in due anni e mezzo a 21 in tre mesi, il Murialdo: “L’anno prossimo puntiamo al salto di categoria”

“Concludiamo il campionato con una partita di anticipo rispetto le altre squadre, poiché riposeremo nell’ultima giornata. Nelle passate 2 stagioni, abbiamo totalizzato solo 9 punti, posizionandoci sempre al penultimo posto in classifica. Tuttavia, nonostante le sfide, abbiamo continuato a lottare per il nostro paese per cercare di mantenere viva una piccola realtà calcistica pluritrentennale”.

A Murialdo, e non è mistero, la paura che si rischiasse di “chiudere bottega” qualche volta ha fatto capolino. Ma il club del presidente Enzo Barlocco ha tenuto duro nella tempesta e nel girone di ritorno è arrivato il sole.

“Anche il girone di andata di quest’anno ha seguito lo stesso trend negativo, con soli 2 punti conquistati – continua il club -. Ma nel girone di ritorno abbiamo compiuto un vero e proprio miracolo sportivo: con 21 punti, se fosse stata calcolata solo questa fase di campionato, saremmo stati in testa alla classifica ad un solo punto dalla capolista”.

Una svolta che alza in modo esponenziale l’asticella della ambizioni: “Da questo punto di forza vogliamo ripartire nella prossima stagione, mantenendo alto il nostro standard di gioco e puntando a lottare per il titolo e la promozione di categoria. Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso di crescita: dal nostro allenatore, Roberto Gasparlin, e il suo vice, Matteo Barlocco, che hanno costruito una squadra capace di competere con tutte le altre, alla nostra dirigenza e al nostro mitico collaboratore sportivo, che ci hanno sostenuto e motivato in ogni momento”.

“Un ringraziamento speciale va ai nostri Ultras – conclude la squadra -, il cuore pulsante della nostra tifoseria, che ci hanno supportato incessantemente sia in casa che in trasferta, portando sempre una ventata di entusiasmo in più. Vogliamo anche ringraziare i nostri giocatori, titolari e riserve, che ogni domenica hanno dato anima e cuore per portare a casa la vittoria. Ripartiremo da VINCITORI, con la testa alta e il cuore pieno di determinazione. “Che la vada ben, che la vada mal, Forza Murialdo sempre”.