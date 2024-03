All or Nothing Murialdo, che ritmo nel girone di ritorno. Gasparlin: “Entusiasmo travolgente, così anche tornare a casa a mezzanotte non mi pesa”

Murialdo. Quattro vittorie conquistate nelle ultime sei partite disputate e la volontà di andare alla ricerca di un miglioramento costante. In Val Bormida è scoppiata la Murialdo-mania. La squadra allenata da mister Roberto Gasparlin infatti, dopo aver concluso un girone d’andata magro di soddisfazioni, nelle ultime settimane sembrerebbe aver svoltato e adesso, nonostante abbia già fatto meglio in termini di punti rispetto alle ultime annate, vuole continuare a stupire.

5 punti totali conquistati due stagioni fa, 8 la scorsa. Quest’anno però per i valligiani è cambiata la musica. Merito del direttore d’orchestra Roberto Gasparlin, allenatore ambizioso arrivato in estate con la volontà di ridare lustro ad una piazza storica del panorama dilettantistico locale.

“Quest’estate – ha raccontato il tecnico – quando sono arrivato ho trovato un gruppo estremamente disponibile e desideroso di imparare. Nel girone d’andata abbiamo lavorato alla ricerca di una quadra, ora abbiamo trovato il modulo ideale per permettere a tutti di rendere al meglio e soprattutto i gol di Zunino, bomber che non c’entra nulla con questa categoria”.

In seguito Gasparlin ha analizzato l’entusiasmante cammino dei suoi intrapreso nel girone di ritorno: “Stiamo viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Agli allenamenti partecipano sempre tantissimi ragazzi, stiamo dimostrando che il lavoro paga sempre. Ci siamo tolti la soddisfazione di battere un club storico come la Veloce e, anche quando abbiamo perso con Dego e Mallare, non abbiamo sfigurato ricevendo complimenti da parte di avversari e addetti ai lavori”.

“Ora – ha proseguito l’intervistato – domenica puntiamo il Pallare, non temiamo nessuno. Sono contentissimo dei miei ragazzi perchè oltre a giocare bene riusciamo anche a divertirci. Siamo diventati cinici e spietati, bravi nella gestione della palla e nello sfruttare gli spazi. Questa squadra ha un’identità precisa e la sento mia. Inoltre, vista la bassa età media, penso possa essere futuribile”.

Successivamente l’allenatore ha svelato qualche aneddoto per rendere l’idea di quanto gli abitanti di Murialdo siano affezionati alla propria compagine: “L’entusiasmo a cui mi riferivo in precedenza è palpabile, a Noli i nostri tifosi ci hanno seguito in massa. I ragazzini mi fermano per strada dicendomi che il loro sogno è quello di indossare questa maglia”. E ancora: “Ogni vittoria viene celebrata con una cena di squadra, questo è uno dei segreti dell’unità del nostro gruppo. I cuochi erano anni che non cucinavano così, forse sono gli unici che preferirebbero frenassimo un minimo”.

Infine Gasparlin ha svelato l’obiettivo dei valligiani: “Da qui a fine stagione vogliamo raccogliere il massimo possibile. Se riusciremo a raggiungere quota 20 punti il presidente ha promesso che ci comprerà lo champagne. A che ora torno a casa vista la distanza di Murialdo da Laigueglia? Mi è già capitato di rientrare anche a 00:00, dal campo a casa mia impiego circa un’ora”.