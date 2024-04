Mazzini Da Vinci, gli studenti dei Servizi Commerciali scoprono il Bilancio Sostenibile dei Brand con l’avv. Paolo Marson

Savona. Lo scorso 17 aprile c’è stato l’intervento nella classe VASC dell’indirizzo Servizi Commerciali, nell’ambito di una UDA sul Bilancio Sostenibile delle società, progettata dalla professoressa Giorgia Maresca, da parte dell’avvocato Paolo Marson, che ha trattato del tema in modo approfondito e curato, tema che merita attenzione soprattutto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Avvocato dal 1990 con abilitazione al patrocinio presso le Corti Superiori, esercita, da oltre trent’anni, attività di avvocato, occupandosi prevalentemente di consulenza alle imprese in materia di contrattualistica, anche internazionale, gestione di operazioni di trasformazione territoriale e di modulazione delle strutture d’impresa, relazioni industriali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e ristrutturazioni, acquisizioni e operazioni aziendali straordinarie.

Ha alternato la professione, nel primo decennio, con l’impegno didattico a livello universitario nel settore del diritto pubblico dell’economia e, nell’ultimo periodo, anche con l’assunzione di ruoli gestori e di diretta amministrazione riguardanti il riuscito risanamento d’imprese esercenti pubblici servizi, la programmazione di lungo periodo, l’amministrazione di settori di rilievo economico (trasporti, logistica, ambiente, rifiuti e società partecipate) e la protezione della privacy nell’ambito di organizzazioni politiche di rilevo nazionale.

Ha, inoltre, acquisito – sempre per i ruoli professionali, manageriali e d’amministratore pubblica rivestiti – specifica esperienza nei settori dell’energia, dell’ambiente e della tutela del suolo con particolare attenzione sia ai profili attinenti alla gestione dei cicli di gestione dei rifiuti, di valorizzazione delle risorse naturali e di produzione dell’energia, che alla materia dei procedimenti di autorizzazione in materia ambientale (VIA, AIA, ecc.)