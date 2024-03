Villa Zanelli, Santi al PD: “Accuse arrivano da chi l’ha tenuta chiusa 30 anni, inevitabile la gestione a un privato”

Savona. “Per 30 anni il prima Pci prima e il Pd dopo, hanno lasciato marcire Villa Zanelli, tenendola chiusa. Ora che grazie alla giunta regionale del presidente Toti e giunta Caprioglio è stata ristrutturata. Io credo che sia meglio a queste condizioni piuttosto che lasciata decadere come loro hanno fatto per decenni”. Così il capugruppo di Toti per Savona Pietro Santi replica al Pd savonese in merito alla riapertura di villa Zanelli.

“E’ logico che una parte va anche data in gestione a un privato che la mantenga. E’ un segno dei tempi. La Regione si è dimostrata disponibile a modificare la convenzione per lasciare più spazio ai savonesi”, prosegue Santi.

“In ogni modo sono accuse lanciate da una sinistra senza alcun merito, solo per far dimenticare ai savonesi la loro inadenpienza totale che ha fatto sì che questo bene venisse lasciato in balia degli eventi atmosferici per anni. Rivendico con orgoglio di aver approvato questo progetto di ristrutturazione dell’intero complesso. È veramente una cosa splendida”, conclude.