Villa Zanelli, i consiglieri Gemelli e Burlando (Pd): “Restituita ai savonesi? E’ una presa in giro”

Savona. “Fin dalle prime fasi del progetto, in cui il nostro Partito era all’opposizione della Giunta Caprioglio, avevamo sottolineato quanto fosse assurdo ristrutturare un bene privato con soldi pubblici per poi riconsegnarlo ai privati. In quei mesi le rassicurazioni furono delle più disparate, con la chiare affermazioni che l’interesse pubblico sarebbe stato salvaguardato. Purtroppo, nonostante innumerevoli solleciti, mai era stato detto come queste promesse sarebbero state mantenute”. Lo dichiarano Alessandra Gemelli, Capogruppo Pd Comune di Savona e Luca Burlando, Consigliere comunale di Savona – gruppo Pd.

“Con l’inaugurazione tutto è stato chiarito – proseguono -. La villa sarà aperta al pubblico, dopo questi open day dovuti all’assenza di un gestore, solo tramite concessione del gestore stesso e solo per brevissimi periodi l’anno, nel periodo invernale. Questo sarebbe il modo con cui Regione pensa di restituire Villa Zanelli alla città? Sembra più il modo con cui la sottrae ai savonesi definitivamente”.

“Speriamo che una volta finite le passerelle di questi giorni la Giunta Toti capisca che in questi modo si sta solo restituendo un bene preziosissimo ai privati e non ai cittadini savonesi. Come su tanti altri temi fondamentali per il nostro territorio, Regione Liguria continua ad evitare il confronto e a mettere in campo solo spot elettorali”, concludono.