Calcio, Millesimo ancora imbattuto, 0 a 0 contro la Baia Alassio. Macchia: “Un sogno, meritiamo la vittoria finale”

Alassio. Dopo la vittoria proprio contro la Baia Alassio in settimana nel primo confronto delle semifinali di coppa liguria, arriva un pareggio sempre contro i gialloneri ma in campionati. Uno 0 a 0 mai scontato che avrebbe potuto capovolgere le sorti della gara in ogni momento, anche se i tiri in porta sono stati veramente pochi, così come anche le conclusioni se non in alcuni momenti della gara. Il match si è però contraddistinto per l’orgoglio che le due squadre hanno messo in campo, affrontandosi a viso aperto e giocandosela fino alla fine, arrivando davanti la porta avversaria, per ambo le parti, in parecchie occasioni.

Un pareggio contro una squadra ostica e difficile da infilzare: “E’ stata una partita difficile, contro un avversario tosto e preparato. Hanno impostato la partita sull’agonismo, in parte esasperato visti i numerosi falli. L’arbitro ha poi, secondo me, lasciato un po’ correre in certi frangenti, creando una partita molto maschia. Per noi è stato complicato giocare come sappiamo, ma per questo dobbiamo dare merito ai nostri avversari. E’ stato un match equilibrato, anche se le azioni più pericolose passano dai nostri piedi, c’è un po’ di rammarico“.

“Oggi giocavamo senza alcuni giocatori indisponibili, e con qualche acciacco – continua il mister giallorosso -, inoltre è il nostro ventottesimo impegno stagionale, tutto questo costa energie. Inoltre siamo ancora imbattuti, essere sempre così sul pezzi non è per niente facile. Oggi non abbiamo segnato gol, non avveniva dalla prima di campionato, ma questa squadra detiene il miglior attacco dalla Serie D alla terza categoria ligure e miglior difesa fino almeno alla Prima Categoria. Non puoi dirgli niente, solo complimenti per i miei ragazzi. L’Argentina poi ci rincorre, ma ci sprona a fare sempre meglio”.

Una stagione strepitosa che, anche con il finale non ancora scritto, può vantare numeri da capogiro: “Siamo una squadra forte, ma ce ne sono altre come la Baia, l’Argentina, il Vadino e l’Ospedaletti. Quest’anno abbiamo incontrato l’Alassio 4 volte subendo 0 gol e riuscendo a vincere tre volte e pareggiare una. Neanche nei migliori dei sogni mi sarei aspettato questa stagione e questi numeri, è totalmente imprevedibile”.

“Riguardo alla partita – spiega Macchia – il rischio stanchezza potrebbe esserci, ma non gioca un ruolo fondamentale, ho cambiato diversi giocatori. E’ un discorso che va avanti nel tempo, noi come la Baia sono diverse settimane che giochiamo anche in settimana. E’ anche complicato preparare entrambi i confronti, avendo a disposizione un unico allenamento per preparare coppa e campionato, avendo avuto anche noi problemi in corso d’opera“.

Un finale di stagione che si prospetta scoppiettante: “Per rendere questa stagione indimenticabile bisogna provare a raggiungere la finale di coppa e provare a vincerla, andando su un campo difficile come quello dell’Arenzano. La federazione poi non ci ha aiutato, facendoci giocare una partita in più rispetto a tutti giocando e vincendo sul campo contro il Vadino per poi annullarci la partita. Se arriveremo in finale ci arriveremo con due partite in più rispetto all’altre parte del girone della Liguria che hanno il triangolare, e in più le squadre di Genova hanno giocato 2 delle 3 partite in casa di cui le trasferte vicine. Noi invece abbiamo affrontato due trasferte impegnative a Genova, sia dal punto di vista economico e fisico. Sappiamo che la coppa funziona così, ma ci vorrebbe più buonsenso nella compilazione del calendario e nella programmazione della coppa“.

“Detto questo – conclude mister Macchia – noi andiamo avanti. Ogni difficoltà l’affrontiamo per superarla. Il prossimo scoglio si chiama Old Boys per cercare di superare il turno, e in campionato direi che è rimasta l’Argentina e basta visto il distacco, anche se non è ancora matematica la vittoria. Adesso ci manca solo completare l’opera, e penso di affermare di meritarcela“.