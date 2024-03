La Baia Alassio strappa un punto alla capolista, Sardo: “Abbiamo ridato vita a un ambiente che aveva toccato il fondo”

La Baia Alassio ferma sullo 0 a 0 la capolista Millesimo. Una bella prova dei gialloneri che si rammaricano anche per un’occasione non sfruttata: “Abbiamo giocato contro una corazzata – esordisce mister Enrico Sardo -. Ma cuore e sacrificio fanno la differenza. Abbiamo creato noi la palla più nitida, nel secondo tempo. Indipendentemente dal risultato, sono contento dell’atteggiamento“.

Lo scorso anno la Baia Alassio era retrocessa e c’era un senso di vuoto intorno alla squadra. Quest’anno, i risultati sul campo hanno riacceso la piazza e la squadra può contare sul piacevole apporto dei tifosi. “Siamo consapevoli della nostra forza – prosegue l’allenatore -. Siamo riusciti a dare vita a un ambiente che aveva toccato il fondo. Siamo sulla strada giusta e penso che tutta la società sia d’accordo. La domenica è la conseguenza del bel lavoro che facciamo in settimana”.

L’introduzione della regola secondo cui con 5 punti tra seconda e terza saltano tutti i playoff facendo qualificare i secondi direttamente alla fase regionale non piace a mister Enrico Sardo. Al momento i gialloneri sono distanti tre punti dall’Argentina Arma (seconda) ma gli imperiesi devono recuperare una partita, contro l’Altarese. “Dobbiamo cercare di avere non più di quattro punti di distacco dall’Argetina seconda della classe. Queste sono formule cervellotiche: lo scorso anno con 15 punti in meno una squadra poteva giocarsi i playoff e ora bastano solo un pareggio e una sconfitta di differenza per non farli. A oggi, dal Vadino in poi non si gioca più niente nessuno. Non so cosa si inventa chi è dietro la scrivania. Ma non voglio alibi perché la formula si sapeva fin da prima”, commenta.

Infine, anche una malcelata stoccata agli avversari di giornata, contro cui avevano giocato anche in Coppa Liguria in settimana (1 a 0 per il Millesimo): “In Coppa non abbiamo sfigurato giocando per larghi tratti con l’uomo in meno. Abbiamo ceduto solo per un loro grande goal. Anche in quell’occasione abbiamo fatto vedere il nostro spirito di sacrificio. Abbiamo giocato contro una squadra che vuole stravincere, anche se c’è chi fa il falso modesto e dice che altre squadre volevano vincere. Mi viene da ridere però va bene così”.