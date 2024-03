Calcio, il Millesimo non vince ma resta imbattuto, Guarco: “Ribattuto colpo su colpo. Il mio arrivo? Felicissimo della mia scelta”

Alassio. Pareggio a reti bianche tra Millesimo e Baia Alassio. A differenza del confronto in coppa andato in scena questa settimana tra le due compagini, dove a spuntarla era stata appunto la squadra di Macchia, oggi entrambe le porte sono rimaste inviolate.

Partita comunque molto accesa e piena di azioni pericolose che, però, non hanno impensierito troppo le due porte se non in alcune occasioni.

Grande prova infatti di entrambe le difese che si sono dovute scontrare con attaccanti di livello. Uno dei migliori è stato sicuramente Guarco nelle trafile del Millesimo: “Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, già mercoledì in coppa l’avevano dimostrato. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, è stata una partita molto accesa. Complimenti alla Baia Alassio perchè è stata veramente un bellissimo confronto”.

Il difensore classe 93′ arriva dalla Voltrese e si unisce ad una rosa di giocatori di estremo livello per la categoria: “Sono stato fortunato ad entrare in un grande gruppo. L’ho sentito e capito subito, lo si vede da come si lavora in settimana. Siamo focus sul nostro obiettivo, ovvero la vittoria finale, ci alleniamo al massimo per raggiungerlo. Mi trovo benissimo, sono contentissimo di questa mia scelta“.

Tornando alla partita, oggi sembrava che la palla non volesse non solo entrare in porta, ma nemmeno sfiorarla quel poco per rendere un tiro pericoloso: “Chi segnava l’1 a 0 avrebbe portato a casa il match. Abbiamo avuto qualche occasione nitida davanti al portiere, ma anche la Baia Alassio ci ha impensierito“.

Numeri da capogiro e record ancora infranto, ma le vere difficoltà del campionato giallorosso per mantenere questi numeri spettacolari iniziano adesso: “Abbiamo capito già oggi che ogni partita sarà difficilissima. Ogni fine stagione è così, tutte le squadre da chi gioca i playoff ai playout, daranno il massimo per raggiungere gli obiettivi. Ogni partita sarà dura, dobbiamo trovarci pronti e portarle a casa”.