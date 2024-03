Calcio, Prima Categoria. Baia Alassio vs Millesimo LIVE: sfida al vertice al Ferrando

BAIA ALASSIO 0 VS MILLESIMO 0

84’ Doppio cambio per Macchia per rinfrescare questi ultimi minuti di gara. Fuori Quinonez e Bove per Icardo e Salvatico.

82’ Ammonito Cavassa dopo un diverbio con il direttore di gara.

81’ Cambio per mister Sardo, fuori Michero per Abate.

79’ Ammonito Praino per aver fermato il contropiede pericoloso del Millesimo.

77’ Cambio per il Millesimo, dentro Rovere per Metalla. Ammonito Ndiaye per un fallo ai danni di Aurellio, punizione dalla trequarti per la Baia, sul pallone Aurellio.

73’ Bruttissimo fallo ai danni di Paltrinieri, il giocatore è rimasto a terra si teme un infortunio alla caviglia.

66’ Ammonizione per Aurellio, fallo scordinato e diretto sulle tibie di Bove.

64’ Villar sbaglia il primo pallone della partita e concede una ripartenza pericolosa a Paltrinieri. Cross troppo profondo del subentrato che spedisce la sfera direttamente in rimessa dal fondo.

60’ Doppio cambio, uno per panchina. Mister Sardo opera la terza sostituzione e rileva Perrier per inserire Di Mari e cercare più creatività in mezzo al campo sacrificando un po’ di fisico. Mister Macchia invece inserisce il giovanissimo Siri per Torra.

57’ Cambio per mister Sardo, fuori Esposito per Paltrinieri.

54’ Ribaltamento di fronte e questa volta a sbagliare è Torra. Il numero 11 è bravissimo a sgusciare in area e a dribblare l’avversario, per poi però concludere ampiamente a lato.

53’ Azione molto pericolosa di Aurellio che prima calcia da pochi passi, pallone deviato prontamente da Ndiaye. Sempre il numero 10 recupera il pallone e lo deposita perfettamente in mezzo ad Esposito che si divora il gol sul suo mancino non toccando precisamente il pallone.

48’ Cambio per mister Sardo, fuori Barison per Danio.

45’ Si riprende, palla per la Baia Alassio.

Secondo tempo

49’ Termina qua il primo tempo tra le polemiche mentre le squadre entrano nel tunnel.

48’ Ammonito Odasso per un fallo da dietro, partita che si è accesa in questo finale.

47’ Ammonito Sardo, grande ressa davanti alla sua panchina per un fallo avvenuto proprio nei pressi dell’area tecnica. Saranno concessi minuti in più per la fine di questo tempo.

45’ Due minuti di recupero per la fine di questo primo tempo.

44’ Ammonito Mollo per un fallo dalla trequarti ai danni di Metalla. Punizione agevole dai 25 metri per Villar.

43’ Conclusione potentissima, e basta, di Perrier. Il pallone esce addirittura fuori dal campo.

41’ Ammonito anche Torra per simulazione in area, ma l’intervento di Praino, pulito sul pallone, ha successivamente colpito anche il numero 11. La sensazione è che l’ammonizione sia arrivata per qualcos’altro.

39’ Ammonito Velaj per una simulazione in area.

37’ Aurellio deposita in mezzo, Barison colpisce di testa e manda direttamente in rimessa.

31’ Grandissima prova di forza di Perrier su Ndiaye, scarico verso Odasso che tenta la conclusione da posizione non facile. Pallone alle stelle.

27’ Moriello tenta la conclusione da pochi passi, bravissimo Praino a sventare la conclusione in scivolata e deviare in corner.

24’ Conclusione di Villar su punizione da almeno 25 metri. Pallone troppo poco potente per impensierire Pampararo.

21’ Velaj cerca il cross, ma il passaggio si trasforma in un tiro forte verso Castiglia. Conclusione neutralizzata.

19’ Salvataggio in lancio di Pampararo che riesce a sporcare un pallone delizioso per Torra. Sul cross, Metalla colpisce di testa ma il pallone esce di poco a lato.

17’ Castiglia per poco non la combina grossa, trasformando una semplice presa dall’alto in un clamoroso autogol. Fortunatamente il pallone esce in calcio d’angolo.

14’ Torra colpisce il pallone dal corner, grandissima parata di Pampararo ma il numero 11 aveva prima commesso fallo in attacco.

13’ Palla precisa di Villar in area, deviazione in corner.

11’ Azione pericolosa di Quinonez, Mollo salva la ripartenza e si guadagna il fallo.

2’ Perrier subito pericoloso, cerca la porta ma non trova l’angolino giusto per un soffio.

1’ Si comincia, inizio soleggiato perché ha appena smesso di piovere qua ad Alassio. Palla per il Millesimo.

Primo Tempo

L’attesa è finita, le squadre stanno per entrare in campo. Ecco le formazioni ufficiali:

BAIA ALASSIO: 1 Pampararo, 2 Velaj, 3 Odasso, 4 Cavassa, 5 Mollo, 6 Praino, 7 Michero, 8 Barison, 9 Perrier, 10 Aurellio, 11 Esposito. A disposizione di mister Sardo ci sono: 12 Tornago, 13 Combi, 14 Negroni, 15 Rossi, 16 Danio, 17 Abate, 18 Di Mari, 19 Corsini, 20 Paltrinieri.

MILLESIMO: 1 Castiglia, 2 Bove, 3 Guarco, 4 Ndiaye, 5 Negro, 6 Vittori, 7 Morielli, 8 Metalla, 9 Quinonez, 10 Villar, 11 Torra. A disposizione di mister Macchia ci sono: 12 Casanova, 13 Brusco, 14 Protelli, 15 Franco, 16 Icardo, 17 Seccafen, 18 Salvatico, 19 Siri, 20 Rovere

Arbitro della gara il signor Cekani Elidjon della sezione di Genova.

Alassio. Buongiorno a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la cronaca della partita al vertice Baia Alassio vs Millesimo. Al Ferrando, la squadra di mister Macchia incapperà in un avversario che vuole racimolare più punti possibili per assestarsi in zona playoff, anche se la vittoria di ieri sera dell’Argentina contro il Vadino ha già aiutato in questa ottica. Tra le due squadre, relativamente terza e prima, ci sono 10 punti di distanza, confermando come il Millesimo viaggi a ritmi altissimi. Difatti, i giallorossi sono attualmente ancora imbattuti e, con solamente 6 partite da giocare, il sogno di chiudere il campionato con 0 sconfitte non sarebbe nemmeno troppo distante. Si parla comunque di due squadre in ottima salute, la Baia Alassio sta ottenendo diversi risultati utili e non molla un colpo dal 4 di Febbraio, dove perse contro la seconda in classifica (l’Argentina Arma), dopo quella partita solamente vittorie. Sarà sicuramente una partita giocata a viso aperto dalle due compagini, non ci resta che aspettare le 15 in punto e goderci questo meraviglioso spettacolo.