Raccolta fondi per polo museale a Millesimo intitolato a Vittorio Centurione Scotto

Millesimo. La millesimese Simona Bellone, presidente dell’associazione Caarteiv, si fa promotrice di una raccolta fondi per dedicare un museo all’eroe dimenticato Vittorio Centurione Scotto, capitano della Regia Aeronautica (Genova 1900-Varese 1926), aprendo un crowdfunding, tramite il quale è possibile donare qualsiasi importo (https://gofund.me/d72f3774).

“É auspicabile che si possa realizzare il museo entro il 2026, anno in cui ricorre il centenario della morte di Vittorio Centurione Scotto” afferma.

É in progetto l’acquisto di una nuova sede deluxe Caarteiv, “Maison Le Nobel”, in cui onorare in permanenza l’aviatore genovese d’adozione millesimese, unitamente ad un tributo per i 18 Comuni dell’Alta Val Bormida (ex Comunità Montana): una bomboniera artistica e storica, a cavallo fra la riviera ligure e il basso Piemonte.

Il progetto Museale Millesimese prevede anche un laboratorio artistico aperto al pubblico creativo, con alloggio e degustazione per eventi culturali per artisti e visitatori, un fan club del cantautore internazionale Franco Simone, nonché un omaggio ai Bellone nel mondo, e all’emigrazione valbormidese, un santuario alla moneta Lira italiana, un tributo alla donna valbormidese, ai Carabinieri e Medici di famiglia, {tramite le figure professionali dei fratelli Bellone dott. Sergio e Nello, nativi di Riofreddo di Murialdo e il campione olimpionico d’ippica Raimondo D’Inzeo, una biblioteca dedicata agli illustri scrittori internazionali d’adozione altarese (Altare – SV) Aldo Capasso (1909-1997) (critico e scrittore veneto nomination premio Nobel per la letteratura) e Florette Morand (1926-2019) (poetessa guadalupense premiata dell’Accademia di Francia).

La raccolta fondi è mirata all’acquisto di una sede, arredamento e allestimento del museo, con adeguamento impianti a norma di legge e fruizione per i disabili.