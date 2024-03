Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa di Bruna Ferracin

Borghetto Santo Spirito. Lutto a Borghetto Santo Spirito per la scomparsa di Bruna Ferracin.

“Con grande dolore l’amministrazione comunale e tutti i colleghi esprimono cordoglio a familiari e amici per la perdita della cara Bruna Ferracin, per tutti Brunetta, storica e indimenticata dipendente comunale in pensione da pochi anni”. Così il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa sulla pagina facebook del Comune.

“Brunetta – ricorda Canepa – è stata una grande lavoratrice che ha saputo farsi apprezzare in ogni servizio in cui è stata chiamata a collaborare, con lei se ne va un autentico pezzo di storia del nostro Comune. La ricordo, quando ero ancora poco più che un ragazzino, a gestire la biglietteria dei Bagni Comunali e ho avuto la fortuna di ritrovarla parecchi anni dopo, come sindaco, ad occuparsi di una parte rilevante dell’Ufficio Ragioneria, incarico che ha ricoperto con passione e profitto fino al giorno in cui è andata in pensione.

“Mi diceva spesso che mi aveva visto crescere ed effettivamente è stato così. Fai buon viaggio Brunetta, che la terra ti sia lieve”, ha concluso il primo cittadino.

I funerali di Bruna Ferracin verrano celebrati lunedì 1 aprile alle ore 15 presso la parrocchia santuario S. Antonio di Borghetto.