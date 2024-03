Albissola Marina, scontro auto-moto: due feriti

Albissola M. Incidente stradale questa mattina ad Albissola Marina dove, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 11.00 in corso Ferrari.

A seguito dell’impatto con la vettura in transito, il motociclista e il passeggero sono finiti a terra sulla carreggiata.

Sul posto hanno operato i militi della pubblica assistenza e l’automedica del 118: le due persone coinvolte, dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono state trasportate all’ospedale San Paolo di Savona.

Secondo quanto appreso, non hanno riportato ferite o traumi significativi e le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Illeso, invece, il conducente dell’auto.