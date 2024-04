Il 27 aprile raccolta straordinaria di alimenti del Lions Club delle Albisole per le famiglie in difficoltà

Albisola. Prosegue l’attività sociale del Lions Club delle Albisole “Alba Docilia”. Sabato 27 aprile presso i supermercati di zona si effettuerà una raccolta straordinaria di alimenti.

I soci Lions e i giovani Leo, ben distinguibili dal classico giubbotto giallo, saranno presenti alla Pam, al Carrefour, all’MD e alla Conad di Grana per ritirare le offerte alimentari dei cittadini.

La raccolta sarà interamente consegnata alla locale associazione San Vincenzo che provvederà alla distribuzione alle famiglie in difficoltà. Lo scorso anno furono raccolte provviste alimentari per quasi una tonnellata di peso. “Si spera nella generosità degli albisolesi per almeno uguagliare il risultato”, commentano.