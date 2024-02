Il Città di Savona rimonta due volte il Multedo: 2 a 2 e punto prezioso

Multedo 2 (7′ Morelli, 47′ Giulianino R.) – Città di Savona 2 (15 Rapetti, 55′ Romano)

Punto importante in chiave playoff per il Città di Savona, specialmente per come si è messa la partita. Il Multedo Levante si è portato in vantaggio prima con Morelli e poi con Giulianino, ma in entrambe le occasioni gli Striscioni sono riusciti a controbattere. Lo hanno fatto con gli uomini più in forma in attacco: prima Rapetti e poi Romano, entrambi autori di doppietta sette giorni fa contro la Priamar Liguria. In caso di sconfitta, il Multedo sarebbe andato a +4 con una partita in meno disputata. E vista la regola dei cinque punti tra la seconda e la terza, che non farebbe disputare il playoff, il punto al Pertini può considerarsi positivo.

Negli altri incontri di oggi, il Masone ha battuto 4 a 1 la Spotornese. Pareggio 0 a 0 invece tra Old Boys Rensen e Letimbro. Prosegue la striscia positiva dell’Olimpic, che in trasferta ha batutto 1 a 0 la Rossiglionese. Domani in programma Borgio Verezzi vs Lido Square, Priamar Liguria vs Vadese e Speranza vs Albissole.

La classifica provvisoria: Albissole 41, Multedo 36, Città di Savona 35, Masone 34, Speranza e Vadese 30, Borgio Verezzi 28, Olimpic 27, Spotornese 23, Letimbro 22, Old Boys Rensen 19, Rossiglionese 14, Lido Square 12, Priamar Liguria 6.

In questo campionato deve essere ancora recuperata Masone vs Multedo (rinvio per pioggia) e ripetuta Albissole vs Old Boys Rensen.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

95′ Finisce qui, un punto a testa per le due squadre che si dividono la posta in palio in questo pomeriggio uggioso al “Sandro Pertini”, Città di Savona che non riesce nell’impresa di superare i padroni di casa

91′ Esce Incorvaia e entra Matarozzo per il città di Savona nei minuti finali.

90′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero che si prospettano focosi visto l’andamento intenso del match.

89′ Cambio per il Città di Savona, esce Pondaco e entra Panucci. Cornice fantastica oggi al “Sandro Pertini” coi tifosi di casa che sostengono incessantemente la propria squadra dal primo minuto.

88′ Ancora Morelli, decisamente il migliore in campo dei padroni di casa che tenta il destro rasoterra da fuori che sfiora il palo alla destra di Bova.

85′ Dagli sviluppi di una punizione battuta da sinistra da parte del Multedo Morelli tira da fuori e colpisce la traversa, ultimi minuti infuocati.

82′ Cambio per entrambe le compagini, entrano Tacchino (Multedo) e Ndiaye (Città di Savona)

81′ Calcio di punizione per il Città di Savona dalla sinistra che mette in difficoltà Parodi, fischiato però fuoprigioco.

72′ Ottimo break da parte di Giulianino R. che sfonda sulla sinistra e viene atterrato nella trequarti ospite. Fischiato calcio di punizione dal direttore di gara.

70′ Attacca il Multedo, tiro al volo dal limite di Bellicchi deviato di mano dalla difesa ospite. Calcio di punizione dal limite per i granata.

67′ Chirivino, Parodi e Vignon entrano in campo per il Multedo al posto di Bisio, Frulli e Donato.

66′ Città di Savona che spinge , Romano dalla sinistra pennella un cross al centro raggiunto in volo da Pondaco, pallone che termina sul fondo.

63′ Continui capovolgimenti di fronte! Ora attacca il Multedo che si vede annullare un gol di Morelli per posizione di fuorigioco, risultato che quindi non varia.

61′ Bel tentativo di Ferrara che dall’out di destra rientra sul mancino e tenta da fuori il tiro a giro, pallone che non crea nessun problema a Parodi.

55′ Ancora gol! Partita scoppiettante al “Pertini”! Cross dalla sinistra dei biancoblù, disattenzione collettiva della difesa di casa che lascia scorrere tranquillamente il pallone, Romano deve solo appoggiare in rete. Punteggio ora sul 2-2.

53′ Città di Savona che spinge sulla destra, bell’azione in solitaria di Ferrara che, una volta liberatosi, mette in mezzo ma il pallone viene allontanato prontamente dalla difesa granata.

49′ Calcio di punizione per il Città di Savona che prova a reagire subito, cross tagliente dall’out di sinistra, innocuo colpo di testa di Rapetti.

47’Gol del Multedo! Padroni di casa nuovamente avanti subito dopo la ripresa. Dallo sviluppo di un calcio d’angolo dalla sinistra Giulianino R. insacca la sfera con la testa alle spalle di Bova. Punteggio sul 2-1.

Alle ore 16:00 riprende il match.

Secondo Tempo

45+ Cartellino giallo pure per Rapetti, finale di tempo un po’ nervoso. Finisce qui il primo parziale. Punteggio di 1-1

45′ Ripartenza fulminea del Multedo sulla destra, Schiano porta palla e viene steso da Apicella, fallo e ammonizione per lui.

44′ Fallo nella metà campo del Multedo, brutta entrata di Frulli che rimedia il primo cartellino del match.

42′ Partita in equilibrio ma da qualche minuto la spinta degli ospiti sembra essere maggiore.

35′ Brutto fallo di Bruno che si gioca il jolly, al prossimo fallo verrà ammonito, da questa punizione cross al centro del Città di Savona raggiunto da Rapetti che ferma col petto e prova anche lui in sforbiciata, pallone fuori di poco.

33′ Nuovamente calcio d’angolo per gli ospiti da cui, grazie a un bel cross di Ferrara, sempre dalla destra, ne deriva una bellissima rovesciata di Romano che sfiora l’eurogol. Assedio degli Striscioni

32′ Città di Savona che spinge per tentare il sorpasso, cross di Fancellu della destra deviato da Bruno. Calcio d’angolo per i biancoblù.

15′ Gol del Città di Savona! Pareggio immediato degli ospiti con un cross dalla sinistra di Romano raggiunto da un’incornata perfetta di Rapetti. Punteggio ora sull’1-1

11′ Multedo ancora avanti, Donato prova il tiro dal limite dell’area che non crea problemi a Bova.

7′ Penalty realizzato da Morelli! Spiazza il portiere punteggio sull’1-0

6’ Calcio di rigore per Il Multedo! Su cross dei padroni di casa devia di mano la difesa del Città di Savona. L’arbitro indica il dischetto.

4′ Tiro di Vignon deviato dalla difesa granata, ne scaturisce un innocuo calcio d’angolo.

1′ Campo bagnato per la sfida tra Multedo Levante e Savona, padroni di casa in maglia granata, ospiti a strisce biancoblù.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Multedo: 1 Parodi, 23 Bisio, 4 Bellicchi, 15 Giulianino R. , 17 Frulli, 5 Bruno, 21 Degl’Innocenti,11 Donato, 10 Morelli, 30 Becciu, 14 Schiano. A disposizione: 12 Allegri, 16 Sciandra, 3 Chirivino, 13 Parodi, 2 Cherici, 26 Giulianino A. , 9 Mazzei, 7 Vignon, 24 Tacchino. Allenatore: Alexandro Bazzigalupi

Città di Savona: 1 Bova, 2 Beani, 3 Incorvaia, 4 Fancellu, 5 Apicella, 6 Barone, 7 Romano, 8 Pondaco, 9 Rapetti, 10 Ferrara, 11 Cherkez. A disposizione: 12 Siri, 13 Kuci, 14 Matarozzo, 15 Ndiaye, 16 Palumbo, 17 Panucci, 18 Rizzo, 19 Vicente. Allenatore: Roberto Biffi.

Arbitro della partita il signor Pier Paolo Porzio della sezione di Genova.

Multedo. Buon pomeriggio a tutti dal Campo “Sandro Pertini” per la sfida tra Multedo Levante e Città di Savona, valevole per la 19esima giornata del campionato di Prima Categoria “B”. Grande occasione per il Città di Savona che con una vittoria può superare i padroni di casa e portarsi al secondo posto in classifica, Biancoblù reduci dal netto successo in casa con il Priamar, i ragazzi di Bazzigalupi da un pareggio con lo Speranza.