Sagra del Michettin, festa nel bosco a Mallare, polenta protagonista a Calizzano e prima nazionale al Festival di Borgio: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Appuntamenti golosi, musica, spettacoli, arte e cultura. Come di consueto il weekend offrirà una vastissima scelta di eventi per tutte le età e i gusti da ponente a levante. Per gli amanti delle sagre ci sarà l’imbarazzo della scelta tra la Sagra del Michettin ad Albenga, Una Barca nel Bosco a Mallare, il Gala delle polente a Calizzano, ma anche la Festa dei rebatta base a San Bartolomeo al Mare. Da non perdere a teatro la prima nazionale di Relazioni Pericolose, mentre gli amanti dei Queen potranno godersi una serata di cover con “Il corso in musica” a Savona. Infine per gli amanti degli amici a quattrozampe appuntamento alle Officine con il Liguria Dog Show. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

SAGRA DEL MICHETTIN A SAN GIORGIO

Fino al 28 luglio 2024 torna la rinomata Sagra du Michettin della parrocchia di San Giorgio di Albenga, una festa con spettacoli musicali, mostre e concorsi fotografici. La sagra è dedicata al Michettin, il famoso pan fritto il cui impasto è realizzato con patate, farina, latte e lievito, cotto sul momento in grandi pignatte. La sagra, famosa per il buon cibo, propone anche musica dal vivo, giochi per ragazzi e bambini, artigiani e commercianti che propongono i loro interessanti prodotti, mostre fotografiche, di arte sacra, di antiche attrezzature agricole e rassegne di musica da camera, classica e sacra.

La festa è arrivata alla quarantottesima edizione, insieme alla Mostra dell’Agricoltura, Artigianato – Fiori e Piante. Alle ore 19 apriranno le cucine e gli stand espositivi e, dalle 21,30, prenderanno il via le serate musicali con diverse orchestre. Oltre al cibo, per tutta la durata dell’evento, ci saranno giochi e attrazioni varie per tutti. Nell’area intorno alla Sagra c’è un ampio parcheggio gratuito.

Leggi qui il programma completo

LIGURIA DOG SHOW A SAVONA

Per la prima volta il Centro Polifunzionale Le Officine di Savona ospiterà la manifestazione canina denominata “Liguria Dog Show” che si terrà nelle giornate di Sabato 27 e Domenica 28 Luglio 2024 dalle ore 9.30 fino alle ore 17.30/18.00 presso il parcheggio coperto ammezzato C1. In queste due giornate si svolgeranno due expo, uno a carattere internazionale ed uno nazionale, valide ai fini del campionato FCI Italiano ed Internazionale di bellezza. Questa manifestazione è patrocinata ed autorizzata da ENCI (Ente Azionale Cinofilia Italiana) e FCI (federazione Cinologica Internazionale), dal Comune di Savona e organizzata dal Gruppo Cinofilo Genovese.

Tante razze di cane pronte a sfilare sotto i nostri occhi ed aggiudicarsi il premio finale! Ogni razza verrà giudicata in base agli standard di razza FCI e verranno assegnati vari titoli utili ai fini del raggiungimento dei campionati predetti.

Al termine delle verifiche zootecniche e della stesura delle classifiche, si terranno i Ring d’onore, dove sfileranno i BOB (Best of Breed/migliori di ogni razza) e con altre selezioni questa volta multi razza, si arriverà a stabilire il BEST IN SHOW ovvero il miglior soggetto della manifestazione.

Sarà un fine settimana dedicato agli animali e siete tutti invitati a visitare l’esposizione fin al mattino per poter vedere tutti i cani partecipanti. Saranno inoltre presenti aziende espositori del settore cinofilo benessere del cane e di mangimistica zootecnica finalizzata all’alimentazione canina. Vi aspettiamo Sabato 27 e Domenica 28 Luglio 2024 a partire dalle ore 9.30 in presso il parcheggio coperto ammezzato C1 al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona.

Qui i dettagli sulla manifestazione

FESTIVAL DI BORGIO VEREZZI: IN SCENA RELAZIONI PERICOLOSE

Continua la girandola di intrighi e inganni proposta dal Festival di Borgio Verezzi. Venerdì 26 e sabato 27 luglio alle ore 21.30 in Prima Nazionale ci sarà “Relazioni pericolose” da Choderlos de Laclos, regia e drammaturgia Giuseppe Argirò, con Viola Graziosi, Giorgio Lupano, Silvia Siravo, Elisabetta Arosio, Francesca Astrei e Vinicio Argirò.

Produzione Teatro della Città di Catania. Raccontare un mondo in dissoluzione: questo è l’assunto di base dell’autore francese Pierre Choderlos de Laclos, che scrive “Le liaisons dangereuses”. Il testo conosce la luce nel 1782 in prossimità di quella rivoluzione francese. La vicenda ruota intorno alla marchesa Isabelle de Merteuil, una donna all’apparenza rispettabile e invece incline a qualsiasi corruzione, sapiente manipolatrice, capace di sedurre e dissimulare la verità: è lei il vero artefice dell’intreccio, in grado di gestire le relazioni fino a un plagio completo degli altri interpreti. Valmont, irriducibile libertino, viene spodestato dalla sua rivale e perde ogni possibilità di controllare gli eventi, rimanendo vittima delle sue stesse macchinazioni. Gli agganci con la contemporaneità riguardano la cronaca di ogni giorno: relazioni malate, a volte tossiche, dove si sperimenta il gioco del potere piuttosto che l’amore. Il libertinismo oscuro e malato del Settecento, già declinato dal marchese de Sade, sembra essere arrivato con un salto temporale nel nostro secolo, determinando rapporti interpersonali improntati al plagio, al possesso dell’altro.

Qui le informazioni sullo spettacolo

UNA BARCA NEL BOSCO DI MALLARE

Anche quest’anno la Società Calcio Mallare Organizza quattro giorni tra gusto musica e divertimento alla Festa Di Pesce A Mallare Una Barca Nel Bosco a Mallare in provincia di Savona, a 10 Minuti dall’uscita di Altare, una sagra innovativa che si svolge sulle colline mallaresi. Si distingue per il suo menu a base di pesce.

Gli stand gastronomici proporranno piatti di solo pesce da gustare in un tipico paesaggio collinare circondati da prati e alberi presso la località Eremita.

Giovedì 25 luglio a cena Venerdì 26 luglio a cena Sabato 27 luglio a cena Domenica 28 luglio a pranzo e a cena Vi ricordiamo che, al fine di una migliore organizzazione e un miglior servizio, la PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e potete rivolgervi ai seguenti numeri: 3923861796 – 3400524242 – 3333457534

Si potrà scegliere da un menù di tre primi e nove secondi

Una volta prenotato avrete il posto riservato e potrete arrivare all’ora che desiderate.

Non sono previsti turni.

Qui le informazioni sulla sagra

FESTA DEI REBATTA BUSE A SAN BARTOLOMEO

A San Bartolomeo al Mare torna anche quest’anno la “Festa dei Rebatta Buse”. L’encomiabile associazione di volontariato (una sessantina di aderenti) organizza una volta l’anno una manifestazione di piazza con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza. L’appuntamento è per venerdì 27 luglio, sabato 28 e domenica 29. Come sempre, per 3 giorni, con i “Rebatta Buse” l’Area Manifestazioni di San Bartolomeo al Mare si trasforma in un palcoscenico musicale di grande livello, ospitando gruppi di varie estrazioni musicali per dare vita ad un happening sfrenato e festoso. Durante le serate verranno proposte specialità gastronomiche.

Dalle ore 19:00 apertura degli stand gastronomici.

Qui i dettagli sulla festa

GRAN GALA’ DELLE POLENTE A CALIZZANO

Il 27 luglio, a Calizzano, torna il Gran Gala delle Polente nei caruggi. Dalle 19,30 nel centro storico del paese ci sarà una degustazione di polente e altri piatti. Dalle 17 alle 18 per i bambini dai 4 ai 10 anni ci sarà un laboratorio gratuito presso “Terra e Legno” in via Garibaldi. Dalle 17.30 pesca di beneficenza e giochi medievali del Gruppo Storico.

L’apertura della cucina è fissato a partire dalle 19,30. Dalle 20 è previsto anche un intrattenimento con live music itinerante con “Violintronic” (duo dj e violino elettrico).

Qui i dettagli sulla serata

TRIBUTO AI QUEEN AL CORSO IN MUSICA

Torna per il terzo anno l’ormai collaudato appuntamento con la rassegna “Il Corso in Musica” evento patrocinato dal Comune di Savona e organizzato da Confartigianato in collaborazione con Zelo Gelateria, Spizzy, Tucano bar e Symposium nell’isola pedonale di Corso Italia. Il terzo appuntamento con la manifestazione sarà domenica 28 luglio, alle 21.30, con il tributo ai Queen.

Il concerto è gratuito.

Qui il programma completo

A PAROLE UBIKATE IN MARE ARRIVA SERENA BORTONE

Domenica 28 luglio Savona:

SERENA BORTONE

A te vicino così dolce

(Rizzoli)

Serena Bortone, giornalista e conduttrice di diversi programmi della Rai (“Ultimo Minuto”, “Mi manda Raitre”, “Telecamere”, “Tatami”, “Oggi è un altro giorno” fino alla trasmissione attuale “Chesarà”) racconta con una prosa graffiante e fresca una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto.

Serena e Vittoria sono inseparabili, condividono tutto dall’infanzia: versioni di greco e discoteche, fughe in motorino dal liceo e brividi di libertà durante soggiorni studio a Londra. Per entrambe, l’amicizia reciproca è salvezza e supporto rispetto al senso di inadeguatezza verso una società soffocante. Un’estate nella vita di Vittoria compare Paolo, si innamorano, ma sarà Serena che avrà il compito difficile di scoprire la verità su di lui, in una contrapposizione tra vittime e carnefici che scardinerà ogni certezza.

Tra complicità, tradimenti, colpi di scena e traumi, “A te vicino così dolce” è un romanzo tenero e avvincente, ma anche doloroso e pieno di coraggio, su quanto siamo disposti a farci ingannare dall’amore.

Qui tutti i dettagli sull’evento

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

Ogni VENERDI’ SERA lo speciale #aperitivo con tapas (su prenotazione).

Ogni SABATO SERA il #BBQparty con la serata #barbecue (su prenotazione).

SABATO 27 LUGLIO alle ore 17.00 nuovo appuntamento con VITA IN FATTORIA, l’appuntamento dedicato alla cura di #asini e #cavalli.

Alle ore 18.00 torna ancora il BATTESIMO DELLA SELLA dove bambini e adulti potranno avvicinarsi al mondo dell’#equitazione.

DOMENICA 28 LUGLIO alle ore 10 e 30 la COLAZIONE DEGLI ASINELLI, mentre dalle ore 15 e 30 FUN4KIDS, il doppio divertimento per bambini con asini e cavalli, guidati dal nostro staff, che sarà a disposizione nel weekend per le attività con asini e cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.