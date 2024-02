Multedo, Bazzigalupi: “Peccato per rete annullata e loro mani sul goal, Savona alla frutta? Tutte cavolate”

Pochi allenatori sanno esprimere la grinta di Alex Bazzigalupi in campo e poco dopo stemperare così bene la tensione. Qualità che rendono il mister del Multedo uno dei più apprezzati anche nella provincia savonese. L’allenatore commenta con un pizzico di rammarico l’esito del match, riferendosi ad alcuni episodi poi risultati cruciali, e poi elogia il Città di Savona, rispondendo ai rumor che vedono un gruppo spaccato.

“Per me è stata una delle più belle partite degli ultimi anni – esordisce Bazzigalupi -. Il pubblico si è divertito mentre in campo c’è stato qualche normale battibecco. Infatti, poi c’è il terzo tempo del Multedo. Le immagini parleranno: ci hanno annullato un goal clamoroso, c’era un fallo con due mani sul goal del Città del Savona. Peccato anche per la traversa e per il goal sbagliato a porta vuota“.

“Purtroppo è andata così – prosegue -. Ma proveremo comunque a inseguire l’Albissole. Se continueranno così, meriteranno di vincere il campionato. Chi mi ha parlato di un Città di Savona alla frutta, poco unito e bravo solo negli 11 dovrebbe fare pace col cervello. Ho visto una squadra affiatata e che vuole andare a prendere l’Albissole. Ho visto una formazione vogliosa e con tanta grinta in campo”.