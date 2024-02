Calcio, Città di Savona pareggia a Multedo. Barone: “Bravi a recuperare, risultato giusto”

Multedo. Un punto da marcare con soddisfazione per il Città di Savona che, contro un ottimo Multedo, è riuscito a riprendere il punteggio per ben due volte ed uscire indenne dal “Sandro Pertini”.

Il centrocampista Daniele Barone, arrivato nel mercato di dicembre dalla San Francesco Loano, ha fatto la sua disamina del match dopo il triplice match.

“Una partita dura in cui siamo andati subito in svantaggio per un rigore – spiega Barone -. Poi siamo stati bravi a recuperare, c’è stata qualche altra occasione. All’inizio del secondo tempo è capitato un altro episodio sfavorevole. Non ci sta girando molto bene ultimamente. Credo che il pareggio sia un risultato che ci stia: nel primo tempo siamo stati superiori anche sotto il piano del gioco, mentre nel secondo ci siamo un po’ schiacciati“.