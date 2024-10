Scontro tra due moto sull’Aurelia a Finale Ligure: un ferito

Finale Ligure. Incidente stradale sulla via Aurelia a Finale Ligure, all’interno della galleria che conduce al borgo di Varigotti.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13.00, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra due moto.

Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, finito a terra sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto della pubblica assistenza e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non in gravi condizioni. Praticamente illeso, invece, l’altro conducente.

Resta da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto, forse un sorpasso azzardato con la conseguente invasione della careggiata opposto all’origine del sinistro.