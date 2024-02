Prima Categoria: Albissole vs Old Boys Rensen è da rigiocare causa rissa ed errore arbitrale

Brutta notizia per l’Albissole. La capolista si vede annullata la vittoria per 2 a 0 contro l’Old Boys Rensen giocata domenica scorso al Faraggiana. Il tutto è partito da una rissa avvenuta sugli spalti del Faraggiana sul finire della partita, come si legge nel comunicato del giudice sportivo. Il direttore di gara (in Prima Categoria senza supporto degli assistenti), spinto da una situazione “nervosa e violenta”, ha deciso di ridurre l’extra time da 10 a 3 minuti totali, decretando così la fine della gara.

L’arbitro intendeva ridurre il recupero per “raffreddare gli animi”. Però non è possibile farlo regolamento alla mano, ecco perché il Giudice ha deciso per la ripetizione dell’incontro.

Questo il passaggio chiave: “il quale (l’arbitro ndr) ha affermato di aver erroneamente ritenuto di avere il potere discrezionale di ridurre il tempo di recupero concesso, nell’intenzione di poter contribuire così a “raffreddare” la rissa scoppiata nella zona degli spogliatoi, tra persone del pubblico”.

La nuova classifica: *Albissole 41, *Multedo 35, Città di Savona 34, *Masone, Speranza e Vadese 30, Borgio Verezzi 28, Olimpic 24, Spotornese 23, Letimbro 21, *Old Boys Rensen 18, Rossiglionese 14, Lido Square 12, Priamar Liguria 6. *una gara in meno

Il comunicato del Giudice sportivo

• Visto il referto arbitrale della gara in oggetto;

• Atteso, che in esso, il ddg riporta testualmente: “A seguito degli avvenimenti che vengono descritti ….(omissis)…., al 45esimo del ST segnalavo alle squadre con entrambe le dita delle mani numero 10 minuti di recupero. Durante i primi tre minuti di recupero, sugli spalti proseguiva un diverbio tra i tifosi di entrambe le società che era cominciato situazione diveniva talmente accesa da essere alcuni una minuti vera prima. e propria La rissa tra circa 15 persone del pubblico, con spintoni calci e pugni, tanto che i calciatori sul tdg smettevano di fatto di giocare la partita passandosi il pallone tra loro senza contesa intenti ad osservare il parapiglia verificatosi.

Questi scontri avvenivano nell’area che conduce agli spogliatoi dell’impianto, tanto che alcuni soggetti non identificati entravano proprio nell’area spogliatoi, continuando a venire alle mani.

Considerato che la situazione in prossimità del recinto di gioco era estremamente nervosa e violenta, ritenevo, a titolo cautelativo, di ridurre il recupero a soli 3 minuti anzichè 10, non sentendomi io stesso in condizioni di serenità. Per questi motivi al 48esimo del ST decretavo il termine della gara. Entravo immediatamente nel mio spogliatoio e permanevo chiuso nello stesso per circa un’ora. Alla mia uscita, constatavo che la situazione si era tranquillizzata e quindi mi allontanavo autonomamente dall’impianto sportivo……(omissis)………”;

• Considerato che, sempre nel referto di gara si legge che la gara è stata disputata regolarmente e che, pertanto, le circostanze descritte dal ddg non appaiono, in alcun modo, riconducibili a quelle previste dalla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC, in materia di Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare;

• Sentito, per le vie brevi, l’arbitro della gara in questione, il quale ha affermato di aver erroneamente ritenuto di avere il potere discrezionale di ridurre il tempo di recupero concesso, nell’intenzione di poter contribuire così a “raffreddare” la rissa scoppiata nella zona degli spogliatoi, tra persone del pubblico;

• Considerato che, al momento del fischio finale, il risultato era di 2-0 a favore della Società ALBISSOLE 1909, con ancora 7′ da disputare; 61/21

• Visto l’art. 10, comma 5, del CGS e ritenuto che la decisione assunta dal ddg abbia influito sulla regolarità di svolgimento della gara e, pertanto, debba applicarsi il disposto di cui alla lettera c) del comma richiamato

PQM •

Dispone la ripetizione della gara in oggetto, in data e luogo da destinarsi. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg nel corso della gara stessa.