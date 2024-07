Prima Categoria: Rovere ufficiale al Cengio, colpi in entrata per Speranza e Letimbro

Non è ancora tempo di possibili “griglie di partenza” visto che in Liguria i gironi non sono ancora stati comunicati. Con buona pace di formazioni come il Mallare che, a circa venti giorni dall’inizio della preparazione, non sa ancora se sarà in Prima Categoria o in Seconda Categoria. In ogni caso, il mercato procede spedito con tante indiscrezione che diventano ufficialità.

Come preannunciato da mister Loris Chiarlone, il Cengio potrà contare anche sull’esterno offensivo Giovanni Rovere. Classe 1994, nelle ultime stagioni è stato tra i protagonisti del Millesimo, laureatosi campione in Prima Categoria lo scorso anno. “La sua vena realizzativa non si discute – scrive il club – così come la sua professionalità e la sua cultura sportiva, una pedina di valore nello scacchiere granata”.

Un mercato importante lo sta facendo anche lo Speranza. Proprio dal Cengio arriva Davide Di Nardo. Il classe 2001 torna in rossoverde dove era stato due anni fa; una stagione in cui aveva segnato ben 12 reti.

Rimanendo al Santuario, anche se le partite di casa saranno al Bacigalupo, la Letimbro piazza un colpo molto interessante in difesa. Mister Dario Roso potrà contare sul centrale Pietro Valle. Classe 2004, nell’ultima stagione ha giocato in Prima Categoria all’Altarese mentre in precedenza aveva giocato nel Finale e “studiato” alla “scuola Monteforte” al Celle Varazze in Promozione.

Non dovrebbe essere chiuso il mercato in entrata della Vadese. Le ultime voci vedrebbero l’attaccante Jacopo Testi (l’anno scorso alla Letimbro) vicino al club azzurrogranata dove ritroverebbe mister Oliva insieme ad alcuni ex compagni come Cerone, Crino e Lanzarotti.