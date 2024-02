Eccellenza, Cairese. Boveri: “Dobbiamo fare di più ma questa squadra è giovane e può avere dieci anni di futuro”

Cairo Montenotte. Ieri al Cesare Brin la Cairese ha battuto la Sammargheritese con un netto 4-0. Tre reti sono arrivate nel secondo tempo, in cui i valbormidesi hanno giocato con scioltezza facendo uscire tutta la qualità gialloblù.

Il vice presidente Federico Boveri ha però sottolineato quanto il gruppo squadra debba alzare ancora di più l’asticella: “Veniamo da un periodo difficile e bisogna avere fiducia. Poi tutto si è facilitato da quando abbiamo sbloccato la partita, su una palla inattiva. Non è mai facile contro nessuno. Questa squadra deve fare molto di più. Il gruppo c’è, abbiamo dei limiti sulla mentalità in cui dobbiamo lavorare ma siamo giovani. Questa squadra penso possa avere dieci anni di futuro da quant’è giovane. Bisogna imparare a giocare insieme”.

“Sono contento per il nostro Settore Giovanile – aggiunge Boveri -. Esordio di Delishi, che ha passato la palla a Chiarlone che ha messo in mezzo per il gol di La Rosa. Tutti prodotti del nostro vivaio, una nota assolutamente. Ferraro? Sappiamo la sua esperienza e la mano che ci possa dare. Siamo sicuri di essere cresciuti sotto il punto di vista societario. Gli diamo il benvenuto e siamo contenti che sia entrato nella nostra famiglia”.

Domenica prossima ci sarà uno scontro diretto importante per i valbormidesi. Al De Vincenzi i gialloblù incontreranno il Pietra Ligure, quindi, la sfida tra attuale terza e quarta del campionato. “Visto qual era l’obiettivo non è corretto andare a pensare alla classifica – dichiara il vicepresidente -. Bisogna guardare a noi stessi. Domenica ci aspetta una battaglia su un campo difficilissimo, contro una squadra che sta dimostrando i valori e la qualità che ha. Pensiamo a lavorare e speriamo che questa vittoria ci dia tanto mentalmente“.