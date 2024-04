Serie C: occasione sprecata per la Cairese, sconfitta in rimonta dai Grizzlies

Cairo Montenotte. Prima sconfitta stagionale per la Cairese. 11 a 10 il risultato finale nella fredda serata torinese.

Serata difficile quella di sabato, nella quale si sono contrapposti la Cairese e i Grizzlies Cubs, in un match pieno di intensità e nervosismo.

La partita è iniziata subito in discesa per i valbormidesi, che sin dagli inizi sono riusciti a mettere in campo un buon livello di baseball e a portarsi avanti nel punteggio. I biancorossi sono parsi pienamente in controllo, sino a quando i torinesi, grazie a delle ottime battute extrabase, sono riusciti a recuperate punti nel parziale.

A questo punto il nervosismo e la tensione l’hanno fatta da padroni e la formazione cairese non è stata capace di reagire nel modo consueto. Troppe le distrazioni e gli errori messi in campo nella parte finale della partita, che hanno portato alla sconfitta finale per 11 a 10.

Tanta la delusione alla fine dell’incontro da parte dei valbormidesi, soprattutto per non essere riusciti a reagire nel migliore dei modi, e per non essere stati pungenti e lucidi sul punteggio di 9 a 2 quando si sarebbe dovuto continuare a giocare aggressivi.

Ci si aspetta una pronta reazione già nel prossimo impegno di domenica, nella difficile trasferta a Mondovì.

La Cairese al time-out