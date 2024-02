Eccellenza, la Cairese torna subito a vincere: poker alla Sammargheritese

CAIRESE 4 (34′ Hernandez, 59′ Sogno, 61′ Sassari, 93′ La Rosa) vs SAMMARGHERITESE 0

48′ La Rosa! Poker della Cairese e triplice fischio: la Cairese torna subito alla vittoria dopo il pareggio esterno contro la Genova Calcio.

45′ Sono stati concessi tre minuti di recupero.

43′ Tazzer lascia il campo per Bogarin, ultimo cambio per la Cairese.

40′ Veronica interessante di La Rosa che mette in condizione Bacigalupo di commettere fallo. Viviani estrae il giallo, per lui è il secondo di giornata: Sammargheritese in dieci uomini.

39′ Altra sostituzione per i locali: fuori Silvestri per Gjataj, un altro giovane inserimento per la formazione di Boschetto.

35′ Ammonito Padi e calcio di punizione dal limite. Intanto entra Delishi (classe 2008 all’esordio in Prima Squadra) per Thomas Graziani. Batte Silvestri…pallone alto.

30′ La Rosa per Sogno, sostituzione anche per la Cairese.

30′ Chiarlone va vicinissimo al gol! Doppia occasione per lui davanti al portiere: prima il suo intervento di piedi, poi la deviazione in corner.

28′ Mazzolini per Paterno, cambia la Sammargheritese.

26′ Essendo uscita tutta la qualità tecnica dei ragazzi di Boschetto, i genovesi appaiono decisamente in difficoltà in questa seconda frazione. I due gol presi in due minuti hanno sicuramente influito sotto l’aspetto mentale.

22′ Bacigalupo interviene fallosamente e rimedia un giallo. Fallo, forse, da “cartellino arancione” per la sua particolare intensità.

18′ Hernandez applauditissimo dal Brin lascia il posto a Chiarlone. Nella Sammargheritese Wintour per Delfino e Dilisi per Lepera.

16′ Sassari! Che conclusione da fuori per il numero 7 che non lascia scampo a Raffo: tris della Cairese.

14′ Sogno! Raddoppia la Cairese! Gran palla di tacco data da Hernandez, una conclusione forte che spacca la porta: 2-0 al Brin.

12′ Da sottolineare il grande lavoro di sacrificio svolto da Sassari. Mister Boschetto, allargandolo sulla fascia, rende ancora più prezioso il suo ruolo in ogni fase di gioco.

10′ Che sprint di Silvestri! Una tecnica importante quella posseduta dal numero 10 della Cairese, serpentine su serpentine che mandano “a spasso” la difesa.

8′ Boveri si trova inaspettatamente in zona offensiva e avanza in area di rigore. Pallone perso e poi fallo in attacco fischiato al capitano gialloblù.

4′ Occasione Cairese! Raffo respinge il tentativo di Hernandez con la sfera che rimane in una zona pericolosissima. Sogno arriva a colpire ma un rimpallo lo sfavorisce: addirittura rimessa dal fondo per i genovesi.

3′ Ammonizione per Dilisi. Intanto la Sammargheritese sostituisce Casanova per Sanguineti e Alaia per Padi.

Ripartiti al Brin!

Secondo tempo

45′ + 1′ Finisce qui la prima frazione di gioco: la Cairese avanti 1-0 sulla Sammargheritese.

45′ Un minuto di recupero prima del duplice fischio.

44′ Alaia steso da Thomas Graziani. Il numero 8 non era intenzionato a fare fallo, ma colpisce in pieno le gambe del numero 11 ospite: giallo per lui.

40′ Ammonito Casanova tra le fila genovesi.

37′ Prova a reagire la Sammargheritese ma i valbormidesi sembrano essere decisamente più ordinati rispetto ai primi dieci minuti di gioco.

34′ Cairese in vantaggio! Hernandez svetta di testa su un ottimo corner battuto da Silvestri ed insacca: primo gol in gialloblù per il bomber argentino.

32′ Tazzer per Silvestri che mette in mezzo una sfera molto invitante a pochi metri da Raffo. Tuttavia nessun giocatore gialloblù riesce ad intercettarla in rete, allontanano i genevosi.

30′ Sogno punta i difensori ed entra in area. Dopo un ottimo dribbling, cade per terra: non c’è nulla per Viviani, non protesta nemmeno l’ex attaccante dell’Albenga

26′ Con Thomas Graziani lanciato a rete, Viviani fischia un fallo in attacco e fa ancora infuriare lo stadio valbormidese.

23′ Dilisi interviene su Hernandez colpendolo in pieno volto con la punta del piede. Il pubblico del Brin chiama l’ammonizione per il difensore ospite, ma Viviani non è dello stesso avviso.

21′ Molteplici tentativi gialloblù nell’area di rigore genovese. Si fa ancora vedere l’attaccante argentino, che la scorsa partita con la Genova Calcio ha fatto il suo esordio ufficiale.

19′ Palo della Sammargheritese! Incerto nell’uscita Scalvini, Wintour impatta da pochi passi e la deviazione di Gargiulo è provvidenziale per evitare il vantaggio dei genovesi.

18′ Esce palla al piede Tazzer dalla sinistra che riesce a servire Hernandez al limite dell’area. Il numero 11 ragiona e passa la sfera a Silvestri: tentativo da fuori che si alza sopra la traversa.

15′ Gioco spezzettato al Brin, tra falli e palloni persi che non danno continuità ai rispettivi giochi.

10′ Cairese particolarmente piatta finora in confronto al dinamismo dei genovesi. Boschetto inizia a farsi sentire dalla panchina.

9′ Gargiulo strattona Alaia: calcio di punizione per la Sammargheritese e primo giallo della partita sventolato da Vivarini.

6′ Alaia in pressione alla difesa gialloblù e per poco non riesce a recuperare la sfera ed avventarsi verso la porta. Scalvini blocca il rimpallo ed evita il patatrac.

3′ Primi minuti dove la Sammargheritese è partita con il piglio giusto. La Cairese attende di poter costruire l’azione offensiva: le qualità in campo sono indiscutibili.

Partiti!

Primo tempo

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Graziani G, 7 Sassari, 8 Graziani T, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Hernandez. A disposizione di mister Boschetto: 12 Bruzzone, 13 La Rosa, 14 Sow, 15 Gjataj, 16 Beltrame, 17 Bogarin, 18 Montano, 19 Delishi, 20 Chiarlone.

Sammargheritese: 1 Raffo, 2 Bacigalupo, 3 Moladori, 4 Battaglia, 5 Mortola, 6 Dilisi, 7 Ferrari, 8 Wintour, 9 Paterno, 10 Casanova, 11 Alaia. A disposizione di mister Giacobbe: 12 Barre, 13 Maucci, 14 Padi, 15 Virtuosi, 16 Scorza, 17 Delfino, 18 Sanguineti, 19 Lepera, 20′ Mazzolini.

Dirige l’incontro Vivarini di Genova, coadiuvato da Poggi (Genova) e Chamchi (Savona).

Cairo Montenotte. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Cesare Brin. Oggi la Cairese di mister Boschetto incontra la Sammargheritese, terz’ultima formazione del campionato di Eccellenza.

Ci sono ancora molte giornate prima del “gong“, ma è chiaro che i gialloblù debbano puntare ai tre punti per poter avere come minimo il miglior piazzamento possibile in zona playoff. I genovesi daranno tutto per la salvezza, tuttavia nei valori tecnici c’è una netta differenza: i valbormidesi devono vincere.