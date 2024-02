Eccellenza, Filadelli presenta Pietra-Cairese: “Battaglia? No, giornata da ricordare. Stare qui è un privilegio, può arrivare il salto di qualità definitivo”

Pietra Ligure. Quando si avvicina una partita di spessore, nelle rispettive squadre c’è sempre quell’adrenalina particolare che accompagna la settimana che la precede. E queste sono proprio le sensazioni del momento in casa Pietra, che affronterà la Cairese tra le mura amiche in una delle sfide più intriganti tra le varie categorie dilettantistiche. Non è esente da tensioni nemmeno il direttore generale biancoceleste, Luca Filadelli, che vede nella domenica in arrivo come “una giornata da ricordare“.

“Ci siamo regalati la possibilità di giocare una partita di questo livello e ce la godremo fino all’ultimo minuto – dichiara Filadelli -. Ho sentito parlare di “battaglia” o di “guerra” in relazione alla partita di domenica e, senza voler essere ipocrita, non mi piace sentire, soprattutto in questi momenti, termini del genere riferiti al calcio. Spero di vedere lo stadio pieno di gente perché i ragazzi se lo meritano“.

Direttore, siete reduci da una bella vittoria contro la Genova Calcio.

Vincere in trasferta, contro una squadra forte ed organizzata, non può che essere una grande soddisfazione. Ma la cosa più importante è la consapevolezza che lasciano giornate come queste.

Insolito il vostro miglior marcatore con 9 reti, ma nel Pietra Ligure va a segno gran parte degli effettivi. Questo potrebbe significare proprio aver trovato una grande convinzione dei propri mezzi. Quando c’è stata la svolta? Forse nel momento in cui dall’esterno sono iniziate a piovere le prime critiche, particolarmente premature?

Fatico ad individuare un momento preciso: questo è un gruppo di calciatori, ma soprattutto di ragazzi, che sta bene insieme e che aveva bisogno di passare un momento di difficoltà per dimostrare a loro stessi di essere di livello alto anche in questa categoria, reagendo nel modo che tutti abbiamo visto. Lo hanno fatto anche in momenti di difficoltà dal punto di vista delle squalifiche e degli infortuni, come quello attuale, senza piangersi addosso e avendo fiducia illimitata nei confronti di chi la domenica va in campo.

Il lavoro di Matteo Cocco è sotto gli occhi di tutti: una squadra che gioca bene a calcio ed è unita verso l’obiettivo. Si aspettava che avesse subito questo impatto sul campionato da primo allenatore?

Si, me lo aspettavo. La scelta di Matteo non è stata fatta al buio: sapevamo che non sarebbe stato facile e per questo ci siamo posti come obiettivo del primo anno la salvezza. Siamo a metà febbraio, e salvo scongiuri, possiamo dedicarci a sognare di disputare il miglior campionato di sempre di questa società. Sarà difficile ma è il pensiero che ci deve tenere sportivamente vivi nei prossimi mesi.

La scorsa volta abbiamo intervistato il presidente Faggiano che si è complimentato con il suo lavoro. Cosa pensa di aver portato di nuovo al Pietra Ligure nell’ultima stagione e nel mondo dei dirigenti negli ultimi anni?

Conosco bene Claudio e so che certe parole, se le ha dette, le pensa ma sono certamente influenzate dal profondo affetto che prova nei miei confronti. Non credo di aver inventato l’acqua calda. Penso di essere un dirigente che con grande passione, dedizione ed applicazione sia riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in una società di livello che, con grande fiducia, mi ha permesso di portare al suo interno un punto di vista alternativo e di credere in diversi ragazzi che il mondo calcistico si era un po’ perso per strada, giudicandoli alla prima occasione.

Si aspetta anche un Sancinito particolarmente motivato per affrontare la sua ex squadra?

Da Davide c’è poco da aspettarsi: ogni volta che mette piede in campo è una delizia. Che giochi la partitella del giovedì o quella con la Cairese. Non credo che aver giocato pochi mesi in gialloblù possa condizionarlo in alcun modo.

Quale pensa sia il punto di forza del Pietra rispetto alla Cairese?

Quello che posso considerare il nostro punto di forza è di non avere nulla da perdere: giocheremo contro una squadra costruita per vincere, con un tasso di esperienza elevato e che non potrà permettersi di sbagliare una partita di questo tipo.

Il Pietra Ligure farà i playoff se…?

Se manterrà questa condizione psicofisica, non si esporrà a squalifiche stupide e avrà la fortuna di non perdere troppi giocatori per infortunio negli stessi ruoli.

È da tanti anni che lei è a Pietra Ligure e con un progetto che ha sempre cercato di alzare l’asticella. Quale sarà il suo prossimo step nel futuro?

La mia volontà è sempre stata quella di rimanere a Pietra. Penso che il mio percorso al Devincenzi non sia ancora finito e sono convinto che, con la giusta programmazione nei prossimi anni, si possa fare il definitivo salto di qualità. Non parlo solo del risultato sportivo della Prima Squadra. Ad inizio primavera ci incontreremo e ragioneremo su quelle che saranno le nostre visioni future. Se gli obiettivi comuni saranno gli stessi non ci sarà alcuna difficoltà ad impostare i prossimi anni insieme. Stare nel Pietra è un privilegio e spero di godermelo ancora per diverso tempo.