Restyling per le scuole di Ortovero grazie ai fondi Pnrr: 1mln di euro di interventi

Ortovero. Il 2024 sarà un anno di grande rinnovamento per il plesso scolastico di Ortovero che vedrà premiato lo sforzo dell’Amministrazione Comunale, dell’Istituto comprensivo di Alassio di cui fa parte e di tutto il corpo docente, pronto ad affrontare nuove sfide per “attualizzare” la didattica per i ragazzi.

A marzo inizieranno importanti lavori di adeguamento sismico, volti alla sicurezza di tutti gli utenti e finanziati con fondi PNNR per un milione di euro; questi interesseranno tutta l’ala nord dell’edificio con il rifacimento della copertura e l’irrigidimento delle parti strutturali dell’immobile. I lavori andranno avanti fino al termine del 2025 secondo un cronoprogramma preciso, così da poter essere distribuiti nel tempo ed arrecare il minor disagio possibile agli studenti ed al corpo docente.

Corpo docente che, con l’aiuto della Preside Sabina Poggio, organizzerà da settembre per la Secondaria di primo grado, un innovativo modello didattico dove gli ambienti diventeranno parte integrante dell’apprendimento: “Scompaiono le classi come le abbiamo sempre conosciute – dicono i docenti – le aule diventano laboratori costruiti ad hoc ed ambienti per apprendere anche grazie all’aggiunta di nuovi arredi e strumenti tecnologici, nuovi spazi confortevoli e caratterizzati”.

“Saranno quindi gli alunni a spostarsi invece dei professori utilizzando questi brevi momenti per sfogare tensioni, vincere noia, distrarsi per trovare un focus maggiore nelle ore a venire, per socializzare in maniera più plurale e spontanea, sentendosi anche maggiormente responsabilizzati in quanto centro del progetto didattico, lasciando loro autonomia per agire ed essere”.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00, presso le aule della Scuola Secondaria si terrà il secondo Open Day per ricevere informazioni, visitare gli ambienti e confrontarsi con alunni e docenti in previsione delle iscrizioni all’anno scolastico 2024/25.