Calcio, Roberto Biffi è il nuovo allenatore del Città di Savona

Giunta oggi la notizia della separazione da mister Ermanno Frumento – non si tratta di un esonero ma di una separazione consensuale partita dallo stesso tecnico per questioni private – ecco il nuovo allenatore del Città di Savona. La scelta è ricaduta su un nome importante come Roberto Biffi.

Ex calciatore, Biffi vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha militato nelle giovanili del Milan per poi esordire con i rossoneri (4 presenze). Poi, tra le altre, le maglie di Modena, Parma, Palermo e, tra il 2o00 e il 2003, la parentesi al Savona, squadra di cui il neonato club vuole essere erede. Biffi ha anche allenato gli Striscioni nella stagione 2008/09. L’ultima esperienza in provincia è stata con l’Alassio FC del presidente Vincenzi, a seguire la panchina dell’Ospedaletti.

Il compito dell’allenatore è solo uno: provare a portare in Promozione la squadra, possibilmente evitando il terno al Lotto degli spareggi playoff e quindi tramite la vittoria del Girone “B” di Prima Categoria. Attualmente, gli striscioni hanno due punti in meno rispetto all’Albissole capolista e uno in meno rispetto al Borgio Verezzi secondo. Proprio contro i borgesi si aprirà il 2024 dei biancoblù targati mister Biffi. In più, l’allenatore potrà contare sul nuovo attaccante argentino Vicente.

Il comunicato del club

“La Società comunica ufficialmente che sarà Roberto Biffi il nuovo allenatore del @cittadisavona_calcio .

Mister Biffi mercoledì 27 dicembre sarà al Bacigalupo per dirigere il primo allenamento nello stadio che lo ha visto protagonista per tre stagioni da calciatore e capitano e una da allenatore con la maglia del Savona.

Dal 2006 ha allenato realtà importanti: Sanremese, Montevarchi, Imperia, Loanesi, Sestrese, Alassio e Ospedaletti.

Benvenuto Mister!”