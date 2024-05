La Rari Nantes Savona fa sua gara uno di semifinale col Brescia: 6-5 al termine di una dura battaglia

Savona. Serata di emozioni forti nella piscina di corso Colombo, dove Rari Nantes Savona e AN Brescia, com’era nelle aspettative, hanno dato vita ad una gara uno di semifinale molto intensa, che ha tenuto i circa ottocento spettatori presenti con lo sguardo fisso sulla vasca fino all’ultimo secondo di gioco.

A spuntarla è stata la squadra biancorossa, col risultato di 6 a 5, in una partita che, dal momento in cui ha sbloccato il punteggio, ha sempre condotto ma, come testimonia il punteggio basso, non ha mai avuto la certezza di vincere fino al suono della sirena.

La cronaca. In curva torna a vedersi il tifo organizzato, dopo tanti anni. Volantini ed uno striscione per chiamare il maggior numero di persone a partecipare; striscioni, tamburo e cori di incitamento segnano il ritorno della Torcida Biancorossa.

La Rari deve fare a meno di Campopiano, colpito da influenza; il Brescia ha tredici giocatori a referto.

La tribuna ben presto si riempie, così com’era accaduto per il match con lo Spandau. C’è grande interesse per questo incontro: i due precedenti nella stagione regolare, con un successo dei savonesi col minimo scarto ed un pareggio a Brescia, facevano presagire un grande equilibrio, che in acqua è stato confermato.

I giocatori delle due squadre entrano in piscina accompagnati dai giovani pallanuotisti e sincronette della Rari Nantes Savona.

Pronti via e la prima palla al centro è del Brescia: il tiro di Del Basso è parato da Nicosia, che fa subito capire di essere in serata.

Cambio di fronte e Bruni dal centro scaglia la palla in rete: Savona in vantaggio dopo 45″ di gioco.

Un gran tiro di Guidi impatta sulla traversa. Gitto commette fallo grave su Bruni; Durdic si prende la conclusione, Tesanovic è attento.

Avvio molto determinato della Rari. Superiorità numerica e questa volta Durdic va a bersaglio: 2-0 dopo 3’36”.

La prima superiorità del Brescia vede Vavic respingere il tentativo di Irving e Durdic opporsi a Balzarini.

In compenso, il primo gol dei lombardi arriva a uomini pari: lo realizza Irving da posizione tre dopo 5’24”.

Ma la Rari Nantes insiste con attacchi ordinati e decisi, guadagnando un altra superiorità che viene finalizzata da Rizzo con un gran gol da posizione uno. 3 a 1 a 2”08″ dalla fine del primo tempo.

Viene espulso Erdelyi e il tiro di Faraglia non trova la porta.

Nel secondo tempo il Brescia si riporta in scia. Superiorità per gli ospiti, Nicosia para la conclusione di Irving, ma riprende palla Del Basso che la spinge in rete per il 3-2 dopo 1’32”.

Ancora un uomo in più per i lombardi; la stoccata di Renzuto Iodice da posizione tre viene neutralizzata da Nicosia.

Il finale di tempo esalta i tifosi savonesi. Rizzo serve un assist per Bruni che davanti alla porta deve solo accompagnare la palla in rete per il 4-2 a 2’38” dal cambio vasca.

Durdic chiama a sé il portiere bresciano con una lunga serie di finte, poi serve in mezzo Guidi che deve sono infilare la sfera nella porta sguarnita. 5 a 2 per la Rari Nantes, massimo vantaggio, a 1’07” da metà gara.

Ed è con questo punteggio che si cambia vasca, anche perché a 9″ dalla fine è ancora Nicosia ad ergersi protagonista con una parata su Irving.

Il Brescia prova a rifarsi sotto e va a segno dopo 2’19” del terzo tempo con Del Basso a uomini pari.

Le due squadre non concedono nulla in difesa, tenendo sempre altissima la guardia, con gioco fisico e marcature molto strette. La Rari fallisce una superiorità con una conclusione di Erdelyi che termina sul palo.

Lo stesso Erdelyi commette fallo grave su Lazic; tiro di Alesiani deviato da Nicosia sopra la traversa.

Ancora uomo in più per il Brescia che spreca con un passaggio sbagliato.

L’ultima opportunità è per la Rari che a 4″ dalla fine guadagna una superiorità, ma il tiro non arriva. Nel terzo tempo, quindi, si conta un solo gol; l’ultima frazione inizia con Savona avanti 5 a 3.

La prima palla al centro del quarto tempo è di Figlioli; Angelini chiama time-out. Assist di Figlioli per la deviazione al volo di Bruni, Tesanovic non si fa sorprendere.

Del Basso si libera di Durdic al centro e realizza il 5 a 4 dopo 47″ di gioco.

Ancora Brescia con una stoccata di Guerrato, Nicosia para.

Uomo in più per la Rari, il tentativo di Figlioli è respinto.

Tesanovic regala palla al Savona con un lancio lungo che finisce tra le mani di Nicosia; la Rari riparte quattro contro due ma il numero 1 ospite si riscatta con una gran parata su Bruni.

Pathos e tensione avvolgono ogni azione; l’urlo liberatorio del pubblico si alza a 4’36” dalla sirena quando Patchaliev, da posizione tre, fa partire un tiro che batte Tesanovic: 6 a 4.

Ma non è finita. Nicosia è ancora chiamato ad una parata in inferiorità.

Durdic centra il palo alla sinistra del portiere.

Fallo grave di Guidi, time-out del Brescia. Gianazza segna la rete del 6 a 5 a 3’03” dalla fine.

Fallo grave di Renzuto Iodice; Angelini chiama time-out per disegnare quella che potrebbe essere l’azione del ko a 1’43” dalla sirena. Ma il tiro di Durdic è parato dal portiere.

Sull’altro fronte Faraglia ha spazio per la conclusione, ma spara sull’acqua e si impenna.

C’è ancora tempo per un’azione per parte. Il tiro di Figlioli è parato da Tesanovic.

Time-out di Bovo per schierare i suoi tutti all’attacco, portiere compreso. Ma la Rari difende bene, impedisce ai rivali di concludere in porta e può esultare per la vittoria.

Gara uno è della Bper Rari Nantes Savona col risultato di 6 a 5.

A fine gara il capitano Valerio Rizzo afferma: “Questa sera mi è piaciuta particolarmente la tenuta psicologica della squadra. Venivamo dalla sconfitta di Berlino che brucia particolarmente. Giocare subito dopo poteva essere un vantaggio o uno svantaggio, ma abbiamo saputo reagire al meglio trovando la forza per conquistare questa vittoria. Un applauso ed un grazie di cuore al grandissimo pubblico, la squadra aveva bisogno di questo. Ora ci prepareremo per la gara due a Brescia dove ricominceremo da dove abbiamo finito oggi”.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà gara due della serie di semifinale, in programma mercoledì 8 maggio. I biancorossi saranno impegnati nella piscina Mompiano di Brescia alle ore 20.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – AN Brescia 6-5

(Parziali: 3-1, 2-1, 0-1, 1-2)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Figlioli, Vavic, Rizzo 1, Cora, Bruni 2, Caldieri, Guidi 1, Durdic 1, Erdelyi, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

AN Brescia: Tesanovic, Del Basso 3, Dolce, Faraglia, Lazic, Gianazza 1, Renzuto Iodice, Guerrato, Alesiani, Balzarini, Irving 1, Gitto, Massenza Milani. All. Alessandro Bovo.

Arbitri: Alessandro Severo (Roma) e Riccardo Carmignani (Messina). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Savona 3 su 9, Brescia 2 su 9.

Ammonito Angelini (Savona) a 3’45” del terzo tempo. Espulso Bovo (Brescia) al termine del quarto tempo.