Juniores Eccellenza, una favola a lieto fine: il Legino batte il Finale ed è campione regionale

FINALE vs LEGINO 0-1 (78′ Latin)

Finisce qui! Il Legino batte di misura il Finale ed si laurea campione regionale!

45′ Ammonito Schiavi e poi l’annuncio: cinque minuti di recupero al termine. Calefato messo in campo da Mambrin al posto di Talka.

43′ Folco e Nazarenko per Burgos e Isaia, Viti nel Legino prende il posto di Pittalis. Siamo tra gli ultimi giri di cambi, ogni minuto è determinante.

39′ Stagnaro espulso, il Finale giocherà gli ultimi minuti in dieci uomini. L’arbitro decide la massima sanzione disciplinare dopo il contrasto avuto con Latin.

36′ Benini per Cafarotti, cambia Mambrin per provare a variare qualcosa in attacco.

33′ Legino in vantaggio! Latin! Da calcio d’angolo è arrivato il tocco determinante verdeblù: tutta la squadra ad esultare, momento importantissimo del match.

31′ Altro spunto di Renda che va sul fondo e mette in mezzo: Stagnano prova a colpire, l’estremo difensore leginese blocca.

28′ Fuori Moscatelli per Schiavi, Saccone effettua il primo cambio.

25′ Palo del Finale! Sempre il solito Renda a ricevere da Marangi, girarsi e partire verso l’area: al suo limite la conclusione finita sul legno. Ora giallorossoblù che premono molto di più rispetto ad inizio ripresa.

23′ Renda prova addirittura a calciare da centrocampo, Canevari in due tempi ma scongiura ogni pericolo.

22′ E proprio Moscatelli finisce nell’elenco degli ammoniti del fischietto imperiese.

20′ A tentare la conclusione ora è Moscatelli del Legino: palla alta, partita che comincia ad essere più interessante.

17′ Che parata di Canevari! Tre contro uno giostrato da Renda in ripartenza, che poi serve il numero 10 pronto a concludere. L’estremo difensore leginese è provvidenziale, si resta sullo 0-0!

12′ Renda si destreggia bene con la palla tra i piedi, se la mette sul sinistro e calcia verso la porta. Mura la difesa leginese, il Finale ha bisogno di continuare a generare occasioni per riprendere fiducia.

6′ Legino partito meglio rispetto ai giallorossoblù, che attendono di poter muovere la sfera e costruire. Mambrin, intanto, manda a scaldare tre giocatori della panchina.

4′ Ammonito Renda nel Finale: primo provvedimento disciplinare nei confronti dei finalesi.

Inizia la ripresa!

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gara. Regna ancora la parità al Picasso dopo 45 minuti comunque particolarmente intensi sotto l’aspetto emotivo.

43′ Gran numero di Nazarenko che sulla fascia, dopo la virata, riesce a servire Renda che a sua volta va da Cafarotti: Canevari c’è.

40′ Dopo qualche buona trama giallorossoblù, la sfera arriva lateralmente a Renda che prova la conclusione a giro pallone che esce a lato, applausi dei sostenitori finalesi.

36′ Gol annullato al Legino! Ancora Sciutto che questa volta riesce a segnare sul filtrante arrivato da centrocampo. Proteste dei verdeblù, dalla nostra posizione è sembrata proprio una chiamata particolarmente difficile. Cala il Finale, il Legino cresce.

34′ Prima ammonizione del match: Miraglia estrae il giallo a Pittalis, il capitano leginese.

33′ Sciutto impatta di testa e spedisce alto da buona posizione. Quest’ultima, tuttavia, ravvisata irregolare dall’assistente.

27′ Ritmi che sono calati rispetto al primo quarto d’ora. Riprende, inoltre, a piovere con particolare insistenza.

21′ Squadre abbastanza contratte in questi minuti di gioco. Ora il Legino stava trovando il modo per attaccare la porta con un uno due con Tobia protagonista: Pittalis era in fuorigioco, ma la giocata è stata interessante.

16′ Renda si fa tutto il campo palla al piede, entra in area di rigore e cade per terra: per Miraglia è tutto regolare, rimessa dal fondo leginese.

14′ Sphuza prende l’incrocio dei pali! Conclusione fortissima che va a sbattere sul legno. Che bella partita!

10′ Risponde Renda per il Finale con un tiro da posizione defilata in cui il pallone finisce fuori non di molto. Primi dieci minuti di gara molto intensi con le squadre quasi già “lunghe”, soprattutto la formazione di Mambrin.

8′ Pittalis! Prima occasione per il Legino ed è molto ghiotta: il numero 8 parte sul filo del fuorigioco e, a tu per tu con Martinetti, calcia verso la porta con l’estremo difensore finalese bravo a deviare in corner.

6′ Finale propositivo in zona offensiva con un Legino che cerca di trovare le misure per poter costruire. Ma la squadra di Mambrin è già arrembante.

3′ Cafaratti su punizione tira di poco alto sopra la traversa. Match molto acceso sugli spalti, c’è una bellissima affluenza all’impianto sportivo savonese.

Fischia l’arbitro, si comincia! Ottima cornice di pubblico al Picasso, assolutamente da Prima Squadra.

Primo tempo

Le formazioni:

Finale: 1 Martinetti, 2 Marangi, 3 Parodi, 4 Forzati, 5 Talka, 6 Folco, 7 Nazarenko, 8 Shpuza, 9 Stagnaro, 10 Cafarotti, 11 Renda. A disposizione di mister Mambrin: 12 Acojocaritei, 13 Isaia, 14 Piazza, 15 Pampararo, 16 Burgos, 18 Oliveri, 19 Calefato, 20 Benini.

Legino: 1 Canevari, 2 Angeli, 3 Cancellara, 4 Casu, 5 Di Donato, 6 Latini, 7 Moscatelli, 8 Pittalis, 9 Sadiku, 10 Sciutto, 11 Tobia. A disposizione di mister Saccone: 12 Santelia, 13 Albani, 14 Amici, 15 Becco, 16 Folco, 17 La Rocca, 18 Schiavi, 19 Tasso, 20 Viti.

Arbitra Miraglia di Imperia.

Quiliano. Salgono a quota tre gli incontri tra le due formazioni, dove i giallorossoblù si sono imposti in entrambe le occasioni. Ma una finale è diversa, subentrano delle emozioni particolari che la rendono speciale. Il Legino di Pietro Saccone, infatti, viene da un’annata entusiasmante così come il Finale di Marco Mambrin. I giocatori e lo staff tecnico si conoscono, ma “non esiste amicizia” nei novanta minuti: tutti vogliono vincere. I finalesi puntano ad alzare la coppa dopo la sconfitta in finale dello scorso anno dopo un’altra stagione entusiasmante. I leginesi, invece, per provare a coronare una cavalcata che in pochi si sarebbero aspettati ai nastri di partenza. Dunque, nonostante il meteo non proprio favorevole, ci si aspetta una sfida davvero elettrizzante.