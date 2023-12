Calcio, Città di Savona. Biffi ritorna al Bacigalupo: “Una grande emozione, come allenatore sono in debito con questa piazza”

Savona. Il 2023 è stato l’anno della nascita del nuovo progetto sportivo biancoblù, ovvero, del Città di Savona. In campionato la vetta dista solamente due punti. Un obiettivo, quindi, alla portata dei ragazzi del neo mister Roberto Biffi.

Una bandiera tra i professionisti con il Palermo, ma anche una conoscenza savonese per i suoi anni da giocatore e mister, Biffi è subentrato ufficialmente pochi giorni fa ad Ermanno Frumento, che si è separato molto serenamente con il club savonese. Questa sera allo stadio Valerio Bacigalupo il primo allenamento con la squadra per iniziare a preparare il girone di ritorno, che il Città di Savona vuole concludere davanti a tutti.

“Per me è un onore essere qui perché sono in difetto nei confronti di questa piazza come allenatore – dichiara Biffi -. Ero ancora troppo giovane per una piazza importante come Savona. Mi è piaciuto il progetto del club e io mi sento cresciuto. Sono abituato anche a queste categorie più basse. Mi hanno detto che questi ragazzi sono bravi“.

Infatti il tecnico si è già informato sul suo nuovo gruppo squadra: “Qualche giocatore lo conoscevo già per esperienze avute sul campo anche da avversari. Sono tutti ragazzi con qualità importanti. C’è un po’ di emozione nel lavorare al Bacigalupo, calcare questo prato morbido in erba vera è un’emozione indescrivibile. Guardando gli spalti sono tornato con la mente agli anni belli. Speriamo di poter rivivere certi momenti“.

Ed il suo entusiasmo è particolarmente alto: “Chi mi conosce sa che do sempre il massimo e la mia squadra deve far sudare sette camicie agli avversari per cercare di portare a casa dei punti. Il risultato poi non dipende solo dalla settimana. Ci sono poi le incognite degli avversari e gli arbitri, che nella nostra categoria non sono coadiuvati dai guardalinee. Ci vuole grande rispetto per loro“.

“Per quel poco che posso conoscere i dirigenti, penso che siano persone per bene. Non solo si impegnano a livello sportivo ma si sacrificano anche a livello economico. Significa che ne hanno voglia”. Poi Biffi ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi biancoblù con un auspicio su tutti: “La città merita qualcosa di più di queste categorie. Il Savona è sempre stata una squadra molto seguita dai tifosi. Mi piacerebbe che tornassero perché vedono l’impegno e i risultati, che chiaramente sono importantissimi. Vorremmo farli tornare a sognare in grande“.