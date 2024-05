Juniores, Legino campione regionale. La gioia di Saccone: “Prima vittoria in carriera, si sta bene! Una dedica? A Trifo”

Quiliano. Sul campo neutro del Quiliano&Valleggia arriva la vittoria del titolo regionale per la formazione juniores del Legino. Sconfitto di misura il Finale allenato da Mambrin che, grazie alla rete di Latini a 15 minuti dal termine, fa giorire la squadra al triplice fischio.

Un traguardo arrivato dopo tante lotte, difficile da credere ad inizio stagione, che ha reso tutto il contorno ancora più magico. Lo si può vedere dai continui festeggiamenti e dai cori che rimbalzano qua e là sullo sfondo dell’intervista del loro mister, con gli occhi lucidi per la vittoria del suo primo titolo in carriera.

Partita giocata impeccabilmente tecnicamente parlando. Difesa totalmente coriacea, lo dimostra la porta inviolata: “Abbiamo amministrato molto bene la gara, grazie anche all’aiuto di Latini e Sadiku, anche a livello di carisma e temperamento. Nel primo tempo meglio loro, noi partivamo in contropiede e abbiamo subito una traversa. Nel secondo tempo forse meglio noi, riuscendo a subire meno e a coprire meglio Renda, giocatore straordinario“.

“Oggi siamo campioni, questo titolo lo aspettavo da 368 giorni – continua il mister verdeblù -. Quest’anno era inatteso, ma questi ragazzi sono stati bravissimi ad invertire la rotta di una stagione partita non come si sperava. Fino a domani ce la godiamo, poi pensiamo al futuro siccome direi che dobbiamo giocare ancora due partite”.

Una coppa che difficilmente Saccone dimenticherà: “Per me era una partita particolare, sono molto legato ai ragazzi del Finale. E’ ovvio che qualcuno oggi avrebbe vinto o perso, però senza offendere nessuno vorrei un attimo godermi questa vittoria. E’ la prima della mia carriera, si sta bene“.

E non la dimenticheranno nemmeno i giocatori verdeblù: “Fuori nessuno credeva in questa vittoria. Noi, dopo aver perso in campionato contro il Finale 4-0 parlavamo di salvarci. Da metà Gennaio in poi si è mosso qualcosa dentro di loro a livello di attaccamento e sono diventati speciali come gruppo. Sicuramente non siamo la squadra più bella del campionato, ma siamo stati molto tosti e compatti. Onore a questi ragazzi“.

Un connubbio non solo tra i ragazzi e i colori, ma anche tra lo spogliatoio e il loro allenatore: “Mi sono legato moltissimo a loro, gli voglio bene. Adesso dobbiamo prepararci per la fase Nazionale, mi sembra incredibile poterlo solamente dire. Sarà difficile ma dobbiamo fare del nostro meglio per onorare questa stagione. Voglio ringraziare la società per avermi permesso questo, quindi grazie Legino“.

“Volevo solo porre un pensiero per Trifo – conclude Saccone -. Quando ho allenato i ragazzi a Finale faceva parte del nostro gruppo, è stato un momento brutto quello che è successo. Voglio dedicargli un pensiero di cuore”.