Calcio. Ermanno Frumento e il Città di Savona si separano: “Scelta dolorosa ma partita dal mister”

Savona. Qualche voce era cominciata a circolare da qualche giorno ma oggi è arrivata l’ufficialità da parte del club: Ermanno Frumento e il Città di Savona si separano.

L’assenza per motivi di salute da parte del mister biancoblù si era prolungata nel giro di questi ultimi mesi. Infatti, il sodalizio ha annunciato la separazione con dispiacere specificando le questa scelta sia partita in primis da lui. Poi messaggio finale: “Il Città di Savona sarà sempre casa tua”

Il comunicato:

“Il Città di Savona comunica che Mister Ermanno Frumento, per motivi personali, non proseguirà la Stagione sulla panchina biancoblu.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo vogliono ringraziarlo per quanto fatto sin dal primo giorno di questa bellissima avventura di cui lui è stato uno dei promotori, per aver creato un gruppo di ragazzi che rispecchiano i valori che questa Società ha voluto fortemente percorrere.

Sappiamo che questa scelta, seppur dolorosa per tutti è stata fatta in primis da Mister Frumento proprio per far sì che si possano raggiungere gli obiettivi che sono stati posti per questa Stagione e per il futuro.

Grazie Mister il Città di Savona sarà sempre casa tua…”