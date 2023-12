Calcio, Città di Savona: ecco la punta argentina, è Mario Josè Vicente

Il giocatore era in orbita biancoblù da un paio di mesi. Ma la burocrazia è sempre un ostacolo arduo da superare. Questa settimana, però, il Città di Savona è riuscito a formalizzare il tesseramento della punta argentina.

“Siamo lieti di annunciare il tesseramento di Mario Josè Vicente – scrive il club -, attaccante argentino leva 2001. Mario, alla sua prima esperienza in Italia nell’ultima stagione ha giocato con il Club Deportivo Maipu de Mendoza“. Si tratta del secondo livello dei campionati argentini di calcio.

Chi lo ha visto allenarsi ne parla già un gran bene e vista la sua altezza, più di 1 mentro e 90, è l’ideale per il gioco dei biancoblù visto che ora la squadra potrà contare su una vera e propria torre da affiancare a Rapetti per avere tanta forza centralmente o a cui mettere ai lati due frecce abili per le spizzate.

Il club sottolinea il grande lavoro per completare l’operazione: “Grazie ad un lavoro serrato da parte della dirigenza per avere tutti i documenti necessari al tesseramento sarà a disposizione per prima partita del girone di ritorno nel match casalingo con il Borgio Verezzi”.

Contro il Borgio Verezzi di Marco Carparelli sarà subito sfida al vertice, visto che i ponentini sono al secondo posto in classifica. In casa Città di Savona non sono da escludere ulteriori inserimenti in campo ma anche a livello di organigramma tecnico.

La lotta per la vittoria del Girone “B” della Prima Categoria si preannuncia serrata. La redazione di IVG Sport propone un sondaggio natalizio ai propri lettori su chi ha maggior chance di aggiudicarsi il salto in Promozione, è possibile votare cliccando QUI.