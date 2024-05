Juniores, Finale sconfitto per il secondo anno consecutivo. Mambrin: “Finali stregate per me, comunque ragazzi fantastici”

Quiliano. Per il secondo anno consecutivo, la formazione juniores del Finale non riesce ad imporsi proprio nella partita più importante della stagione. Un traguardo importante a cui si teneva moltissimo, soprattutto per quella sensazione di rivalsa che i giocatori si tenevano dentro dall’anno prima.

Ma questo fa parte dello sport e, se per molti può essere un aspetto negativo, per altri potrebbe essere solamente il punto di partenza per qualcosa di più grande. La formazione di mister Mambrin ha disputato una gara quasi perfetta, mancando solamente l’appuntamento con il gol, sfiorato in più di un’occasione. Purtroppo per il Finale, il tabellino al triplice fischio regala la gioia al Legino grazie al gol di Latini (o-1).

Le parole di mister Marco Mambrin al termine della gara in alto sulla pagina.