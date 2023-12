Calcio. Sondaggio dilettanti, chi vincerà? È l’anno delle bagarre in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

La stagione scorsa è stata caratterizzata dalle fughe o, al massimo, dai duelli. Quest’anno invece i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria sono caratterizzati da un incredibile equilibrio in vetta. Difficilmente al termine del girone di andata si sono viste situazioni di così grande equilibrio e con tante formazioni coinvolte. In attesa della ripresa delle competizioni, ecco quindi il sondaggio per divertirsi con i pronostici. Sono state scelte le squadre che nel giro di due partite, sei punti, potrebbero occupare la vetta della classifica di competenza. QUI IL LINK DOVE VOTARE

Ricapitoliamo le classifiche

Eccellenza

Classifica: Imperia 30; Rivasamba, Campomorone e Cairese 28; Arenzano 26; Angelo Baiardo e Athletic Club 24; Pietra Ligure e Golfo Paradiso 22; Taggia 21; Genova Calcio 20; Voltrese 16; Serra Riccò (-1) 14; Busalla (-1) 9; Sammargheritese e Forza e Coraggio 7.

Promozione “A”

Classifica: San Francesco Loano 36; Sestrese 33; Celle Varazze e Pontelungo 31; Praese 24; Legino 23; Ceriale e Pra’ FC 20; Carcarese 19; Ventimiglia e San Cipriano 17; New Bragno 16; Finale 15; Camporosso 9; Campese e Quiliano&Valleggia 7.

Prima Categoria “A”

Classifica: Millesimo 35; Argentina Arma 34; Baia Alassio 28; Vadino (-1) 24; Ospedaletti 23; Andora e Cengio 20; Golfo Dianese 19; San Filippo Yepp 16; Altarese 15; Oneglia 11; Polisportiva Sanremo 5; Plodio 4; Virtus Sanremo 3.

Prima Categoria “B”

Classifica: Albissole 29; Borgio Verezzi 28; Multedo Levante e Città di Savona 27; Masone 24; Speranza 20; Olimpici e Letimbro 17; Vadese 15; Old Boys Rensen 14; Spotornese 13; Lido Square 9; Rossiglionese 7; Priamar Liguria 5.