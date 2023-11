Bper Rari Nantes Savona, netta vittoria ai danni di Trieste: 17 a 6

Savona. La Bper Rari Nantes Savona, in campionato, arriva da sei vittorie consecutive. I successi di fila dei biancorossi, se si considera anche l’Euro Cup, sono otto.

La squadra allenata da Alberto Angelini cerca il nono acuto consecutivo contro Trieste, squadra che, al contrario, ha perso le ultime quattro partite di campionato giocate, scivolando al sesto posto in classifica.

La cronaca. Bettini deve fare a meno di Razzi e Mladossich, influenzati, e ha dodici giocatori a referto. Si inizia alle ore 20. Si gioca davanti a circa centocinquanta spettatori.

La Rari supera indenne la prima inferiorità numerica per fallo grave fischiato a Durdic. A 5’38” Patchaliev sblocca il risultato con un tiro che Caruso tocca ma non trattiene.

Secondo uomo in più per Trieste e Dasic va a segno a 5’13”. 1 a 1.

Fallo grave di Guidi e questa volta Nicosia para la conclusione di Dasic. La Rari sfrutta al meglio la prima opportunità con l’uomo in più con la rete di Campopiano a 3’25”. 2 a 1.

Quarta superiorità per Trieste, palla al centro per Vrlic che realizza il 2 pari a 2’50”.

Rigore per fallo di Valentino su Figlioli. Rizzo lo trasforma a 2’34”. Rari avanti 3 a 2. A 1’54” una potente conclusione di Bragantini strappa applausi e vale il 4-2.

Trieste resta in scia segnando dopo soli 13″ con Bini che vede lo spazio sguarnito sul primo palo ed infila in rete il 4-3. Ci pensa Erdelyi, con un tiro che rimbalza sull’acqua e si infila in rete, a riportare la Rari sul più 2. 5-3 a 47″ dalla fine del tempo, che si chiude 6-3 per il gol di Rocchi, tutto solo di fronte alla porta, a 8″ dal termine.

Secondo tempo. Dopo 1’18” Campopiano elude i tentativi di opposizione di Dasic e trova il varco per il 7-3.

La Rari allunga sfruttando una superiorità con il gol di Durdic. 8 a 3 a 4’47”. Rocchi va nel pozzetto e Nicosia para ancora su Dasic. Pure il Savona, però, spreca un’azione con l’uomo in più.

A 2’58” rigore per la Rari, Rizzo non sbaglia. 9 a 3.

Gli arbitri mostrano un cartellino rosso a Vrlic, per brutalità. La Bper ne approfitta e con Rizzo rimpingua il vantaggio. 10-3 a 2’20”. Risultato sul quale si arriva a metà gara.

Terzo tempo. Espulso Rocchi, Nicosia non concede nulla e para il tiro di Podgornik. Rari a segno in superiorità a 4’54” con Figlioli, ottavo giocatore savonese a scrivere il proprio nome nei marcatori. 11-3.

A 4’31” c’è la rete di Valentino per l’11 a 4. Entrambe le squadre sprecano con l’uomo in più; arriva invece a uomini pari il gol di Guidi a 3’01” per il 12-4. Passano solo 11 secondi e Trieste va in gol con Marziali.

Superiorità per i giuliani e Bettini chiama time-out ma la conclusione non arriva. Fallo di Durdic su Mezzarobba ed è rigore, Nicosia lo para a Petronio.

Ultimo tempo. Calano ritmo e concentrazione, col risultato ormai scritto. Nella Rari c’è in porta Da Rold.

Fallo grave di Bini e Guidi firma il 13-5 a 6’28”. Passano 27″ e Mezzarobba segna la sesta rete ospite.

Vavic intercetta un passaggio del portiere e si presenta a tu per tu con lui per punirlo col gol del 14-6.

A 4’25” è Bragantini a finalizzare in rete una controfuga per il 15 a 6. Da Rold si esibisce in una parata di testa: Trieste continua a faticare a trovare il gol, anche in superiorità.

C’è ancora tempo per le reti di Patchaliev e Bruni. Finisce 17 a 6 e la Bper Rari Nantes Savona consolida la seconda posizione in classifica.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 17-6

(Parziali: 6-3, 4-0, 2-2, 5-1)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 2, Figlioli 1, Vavic 1, Rizzo (cap.) 3, Urbinati, Bruni 1, Campopiano 2, Guidi 2, Durdic 1, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini 2. All. Alberto Angelini.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio (cap.), Buljubasic, Vrlic 1, Valentino 1, Dasic 1, Mezzarobba 1, Fumo, Marziali 1, Bini 1, Caruso. All. Daniele Bettini.

Arbitri: Raffaele Colombo (Maslianico) e Mirko Schiavo (Palermo). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Usciti per tre falli: Urbinati nel terzo tempo, Rocchi e Guidi nel quarto tempo. Espulso Vrlic a 2’44” del secondo tempo.