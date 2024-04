Euro Cup, la Rari Nantes Savona esce sconfitta da Berlino ed è eliminata dalla competizione

Berlino. Si è spento a Berlino, nella piscina Schöneberg, il sogno della Rari Nantes Savona di approdare alla final four della Len Euro Cup 2024. Quest’anno i biancorossi, finalisti nella scorsa edizione, si sono fermati nei quarti di finale della competizione.

Costretta a vincere per rimediare alla sconfitta dell’andata, la squadra allenata da Angelini non è riuscita nell’impresa. Lo Spandau, giocando una partita di gran concretezza, non solo ha difeso il risicato margine conquistato alla Zanelli, ma ha vinto anche la sfida di ritorno col risultato di 12 a 10.

La cronaca. Viene osservato un minuto di silenzio, poi si parte: la prima palla è dei locali, ma dopo pochi secondi è già tra le mani di Nicosia.

Dopo 35″ Patchaliev da posizione tre va a bersaglio al primo tentativo: 0 a 1.

Baksa, con l’aiuto della traversa, si salva su un tiro di Figlioli.

Il primo fallo grave è fischiato a Patchaliev; Nicosia para la prima conclusione ma nulla può sul tiro di Prioteasa. 1 a 1 a 5’25”.

Le due squadre difendono bene; da entrambe le parti si è costretti a conclusioni forzate che non vanno a buon fine.

Sedlmayer va nel pozzetto e l’incursione di Erdelyi è vincente: 1-2 a 3’02”.

Fallo grave di Vavic; una bella giocata di Stamm riporta il risultato in parità: 2-2 a 2’20”.

Prioteasa commette fallo da rigore su Campopiano: dai cinque metri va Rizzo, Baksa para.

La Rari fallisce anche una superiorità per l’espulsione di Tomasevic.

Il primo tempo si conclude sul risultato di 2 a 2. Per i tedeschi 2 su 2 con l’uomo in più; per la Rari 1 su 3 e un rigore fallito.

Nel secondo tempo, dopo 51″, Cuk porta per la prima volta in vantaggio lo Spandau, approfittando dell’espulsione di Erdelyi: 3-2.

A 6’14” da metà gara Strelezkij va a segno a uomini pari: 4 a 2.

Fallo grave di Juengling, ma il Savona fallisce un’altra opportunità.

A 3’39” dal cambio vasca lo Spandau colpisce ancora, questa volta con Tomasovic. Parziale di 4 a 0 per i tedeschi ed ora sono 4 le reti di svantaggio, nel doppio confronto, che la Rari deve recuperare.

Rari disastrosa in superiorità: viene espulso Tkac, ma il tiro di Erdelyi non va a buon fine.

Fallo grave sulla ripartenza locale fischiato a Patchaliev; Markovic chiama time-out. Ci pensa Nicosia a parare la conclusione.

Guidi, a 1’03”, sblocca l’astinenza dei biancorossi e prova a caricare i compagni. 5 a 3. Dopo il gol viene ammonito Angelini.

Guidi viene espulso; nella stessa azione anche Durdic viene mandato nel pozzetto. Con una doppia superiorità è agevole per lo Spandau andare a segno con Tomasovic a 14″ dalla fine del tempo: 6-3.

La Rari resta in corsa grazie ad un rigore conquistato ad 1 secondo dalla sirena, che Figlioli trasforma. 6 a 4.

Terzo tempo. Palla al centro dello Spandau e c’è subito il fallo grave di Figlioli; Chiru, grazie ad una fortunosa deviazione, realizza la settima rete dei padroni di casa dopo 32″.

Rari imprecisa in attacco; il tempo scorre impietosamente e i savonesi cominciano a pagare lo scoramento per la situazione che si è venuta a creare.

Fallo grave di Prioteasa; Baksa para il tiro di Campopiano.

Nell’azione successiva Baksa esce proprio su Campopiano, causando un fallo da rigore. Ma il capitano locale si erge a protagonista della serata e para anche il cinque metri di Figlioli.

Figlioli si riscatta un minuto più tardi andando a segno a uomini pari: 7-5 a 3’45”.

Fallo grave fischiato a Guidi; la conclusione di Sedlmayer non va a buon fine ma il possesso resta ai tedeschi e ad Erdelyi viene fischiato fallo da rigore. Strelezkij, complice la deviazione di Nicosia, colpisce il palo; lo stesso numero 7 però recupera il pallone e Durdic lo ferma irregolarmente. Ancora rigore, questa volta lo tira Tomasovic che segna: 8-5 a 2’58”.

La Rari Nantes prova a restare in scia e dopo soli 20″ va a segno con Rocchi: 8 a 6.

Passano 16″ e Rocchi viene espulso; lo Spandau è implacabile e Cuk realizza il nuovo più 3 a 2’03” dall’ultima pausa.

Fallo grave di Stamm; palla al centro per Bruni che mette la palla in rete: 9-7 a 1’26”.

Lo Spandau non rallenta e colpisce anche a uomini pari, con Strelezkij a 50″. 10 a 7; cartellino giallo a Markovic.

A 30″ dal termine del tempo Cuk viene spedito nel pozzetto ed Angelini chiama a raccolta i suoi. Il tiro di Durdic è respinto dalla difesa.

L’ultimo tempo si apre ancora con lo sprint vinto dallo Spandau che, dopo 21″, va a bersaglio con Tkac. 11 a 7 e discorso qualificazione praticamente chiuso.

Anche perché lo stesso Tkac va nel pozzetto e Baksa respinge la conclusione di Rizzo.

Figlioli, con un gol a 6’17” dalla sirena, porta il risultato sull’11 a 8.

Fallo grave di Rocchi e Tomasovic diventa il top scorer dell’incontro: 12-8 a 5’17”.

Ancora un penalty per la Rari, causato da Tomasovic. Durdic lo realizza. Rari sotto 12 a 9 a 4’26” dal termine.

I biancorossi si gettano in avanti cercando disperatamente di riaprire le sorti dell’incontro. Cuk viene espulso ma Strelezkij recupera palla.

Patchaliev commette il suo terzo fallo grave; i tedeschi falliscono la superiorità.

C’è ancora un fallo grave, fischiato a Banicevic, ma serve solamente a peggiorare ulteriormente la percentuale della Rari con l’uomo in più.

Ultimo time-out chiamato da Markovic a 62″ dalla sirena. Ma l’ultimo gol, a 25″ dal termine, lo realizza Bruni.

L’incontro termina col successo dello Spandau col risultato di 12 a 10: la squadra tedesca prenderà parte alla final four, in sede ancora da definire.

Mercoledì 1 maggio prenderà il via l’ultima parte del campionato di Serie A1, con le semifinali playoff. La Rari Nantes Savona, seconda in classifica al termine del round Scudetto, affronterà la terza classificata, l’AN Brescia. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 19 nella piscina Zanelli di Savona. Gara 2 si giocherà a Brescia mercoledì 8 maggio alle ore 20, mentre l’eventuale gara 3 sarà ancora a Savona sabato 11 maggio alle ore 19.

Il tabellino:

Wasserfreunde Spandau 04 – Bper Rari Nantes Savona 12-10

(Parziali: 2-2, 4-2, 4-3, 2-3)

Wasserfreunde Spandau 04: Baksa (cap.), Chiru 1, Prioteasa 1, Cuk 2, Tkac 1, Juengling, Strelezkij 2, Tomasovic 4, Stamm 1, Sedlmayer, Abramson, Banicevic, Spijker. All. Vladimir Markovic.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Figlioli 3, Vavic, Rizzo (cap.), Bragantini, Bruni 2, Campopiano, Guidi 1, Durdic 1, Erdelyi 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Adrian Alexandrescu (Rom) e Vojin Putnokovic (Ser). Delegato Len: Marijo Brguljan (Mne).

Note. Usciti per tre falli: Patchaliev a 2’59” dalla fine del quarto tempo. Ammoniti Angelini a 1’03” dalla fine del secondo tempo e Markovic a 50″ dalla fine del terzo tempo.

Superiorità numeriche: Spandau 7 su 11 più 2 rigori di cui 1 realizzato, Savona 2 su 10 più 4 rigori di cui 2 realizzati.