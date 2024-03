Len Euro Cup, quarti di finale: ostacolo tedesco per la Bper Rari Nantes Savona

Savona. Questa mattina è stato effettuato a Barcellona il sorteggio per i quarti di finale della Len Euro Cup 2023/2024. La Bper Rari Nantes Savona giocherà con i tedeschi dello Spandau Berlino. La prima partita si disputerà nella piscina Zanelli di Savona sabato 6 aprile alle ore 19, mentre il ritorno si giocherà in Germania sabato 27 aprile.

Il direttore tecnico Alberto Angelini commenta: “La seconda partita fuori casa è sicuramente uno svantaggio, ma dobbiamo farci forza anche perché ci aspettano tre partite in una settimana, sabato 30 marzo a Trieste, mercoledì 3 aprile a Siracusa con l’Ortigia e poi sabato 6 aprile a Savona con lo Spandau. I tedeschi sono una squadra di grande blasone che agli ottavi di finale ha eliminato l’Ortigia proprio nella partita di ritorno a Milano. Sono una squadra da Champions con un organico potente, preferiamo però non soffermarci sulle qualità degli altri ma puntare sulle nostre caratteristiche”

Di seguito il calendario completo degli incontri.

Andata, 6 aprile 2024

Bper R.N. Savona – Spandau 04 Berlin

Csa Steaua Bucharest – Astralpool Cn Sabadell

Vk Jug Adriatic Osiguranje – Bvk Crvena Zvezda

Vouliagmeni Nc – Vk Primorje Erste Bank

Ritorno, 27 aprile 2024

Spandau 04 Berlin – Bper R.N. Savona

Astralpool Cn Sabadell – Csa Steaua Bucharest

Bvk Crvena Zvezda – Vk Jug Adriatic Osiguranje

Vk Primorje Erste Bank – Vouliagmeni Nc

Sempre a Barcellona, subito dopo, è stato effettuato anche il sorteggio per la final four della Len Euro Cup che si disputerà il 17 e 18 maggio in sede da destinare.

Gli accoppiamenti per le Semifinali sono i seguenti:

SF1: Vincente (Vouliagmeni-Primorje) – Vincente (Savona-Spandau)

SF2: Vincente (Steaua-Sabadell) – Vincente (Jug-Stella Rossa)

Le vincenti delle semifinali si affronteranno nella finale per il trofeo.