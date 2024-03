Len Euro Cup, sconfitta indolore (13-12) per la Bper Rari Nantes nel match di ritorno contro lo Jadran: biancorossi ai quarti di finale

Trebinje. La Bper Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con la squadra montenegrina dello Jadran Herceg Novi, nella piscina “Olimpica” di Trebinje in Bosnia-Erzegovina, l’incontro valevole per la partita di ritorno degli ottavi di finale della Len Euro Cup 2023/2024.

Il risultato finale della partita è stato 13 a 12 in favore dei montenegrini padroni di casa, ma in virtù del risultato ottenuto all’andata dai savonesi, che avevano vinto 16 a 10, la Bper Rari Nantes Savona ha passato il turno accedendo ai quarti di finale. È stata una partita molto difficile che i ragazzi di Alberto Angelini hanno saputo controllare egregiamente nonostante le 20 espulsioni ed i 6 rigori fischiati contro. I biancorossi sapevano di dover affrontare una battaglia fisica e di nervi ed hanno saputo centrare l’obiettivo.

Afferma il capitano Valerio Rizzo: “È stata una partita dura, difficile, di ritmo come ci aspettavamo. Loro dovevano giocare così per cercare di imporre il loro gioco e recuperare e noi siamo stai bravi a fare il nostro gioco, anche se con alcuni errori, e con una arbitraggio che non è stato certamente favorevole a noi. Ma ce lo aspettavamo e dobbiamo essere sempre più forti di questo. Mi dispiace perchè è arrivata una sconfitta e non è mai bello perdere, ma ci ha aiutato il bel vantaggio dell’andata. Martedì ci sarà il sorteggio e poi testa alla partita contro Trieste. È uno step di crescita per arrivare ad una consapevolezza di squadra più importante”.

Martedì 26 marzo alle ore 11:00 saranno effettuati i sorteggi per i quarti di finale che si giocheranno il 6 aprile (gara d’andata) e il 27 aprile (match di ritorno)

Il prossimo impegno per la Bper Rari Nantes Savona sarà con la 5^ giornata del Round Scudetto del campionato di Serie A1 in programma sabato 30 marzo. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Bianchi” di Trieste con Pallanuoto Trieste. L’incontro avrà inizio alle ore 16:00.

Il tabellino della partita

Jadran Herceg Novi – Bper Rari Nantes Savona 13-12

Parziali: 3-4, 2-2, 5-3, 3-3

Le formazioni

Jadran Herceg Novi: Durovic, Kholod, Vucurovic 2, Vukicevic 2, Vujovic 3, D. Radovic 1, Nagaev 4, Gardasevic, Vujocic, Sladovic 1, Gojkovic, V. Radovic, I. Radovic. Allenatore: Petar Radanovic.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 2, Patchaliev, Figlioli 1, Vavic, Rizzo 1, Bragantini, Bruni 3, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi 1, Da Rold. Allenatore: Alberto Angelini.

Arbitri: Georgios Stavridis (Grecia) e Pau Segurana (Spagna). Delegato Len: Andy Hoepelman (Olanda).

Superiorità numeriche: Jadran Herceg Novi 5/12 + 6 rigori realizzati. Bper Rari Nantes Savona: 6/10.

Note. Usciti per 3 falli: nel 3° tempo Vavic (Savona); nel 4° tempo Figlioli e Guidi (Savona).