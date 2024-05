Savona. Ancora una volta, la Madonna degli Angeli si è dimostrata uno tra i luoghi più cari e amati da savonesi e non. Per il suo significato, per la zona su cui sorge, per quel fascino che scaturisce da un posto custodito e da rispettare. Tutelato da chi si occupa di conservare questo simbolo.

E mercoledì, un’altra significativa dimostrazione d’affetto e legame, grazie alle moltissime persone che hanno partecipato al trekking suburbano “La città e i suoi Angeli”. Un evento organizzato da AssociazioneGPN2010-ODV in collaborazione con Laura Brattel, Barbara Cerutti, Filippo Minuto guide AGAEL, Imelda Bassanello e Savona da Scoprire. Passione e buona volontà. “Un successo inaspettato, tutto esaurito, quasi un mese prima della data prefissata, mercoledì pomeriggio che di certo non faceva presupporre un così grande risultato” affermano gli organizzatori.

“Un trekking alla Madonna degli Angeli, una destinazione non certo inusuale, ma sempre da scoprire, un luogo davanti agli occhi di tutti, ma sconosciuto. Il nostro sincero grazie – sottolineano – a ognuno di voi, sia un abbraccio tramutato in parole, perché troppo spesso diamo per scontati gesti che meritano la nostra gratitudine. Grazie di cuore a chi ha dato il suo personale contributo, a chi si è iscritto per condividere con noi un pomeriggio tra storie di angeli e natura, biodiversità e panorami, frati francescani e papi e alle associazioni che ci hanno supportato con la presenza dei loro volontari: Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona – Unione Squadre AIB e Protezione Civile Città di Savona ODV”.

Un pomeriggio da ricordare: “Il nostro grazie non per una questione di cortesia, ma per comunicare il nostro apprezzamento verso coloro che hanno fatto in modo che un Trekking diventasse un’emozione da trattenere nel cuore. Questo era il nostro desiderio” sottolineano “che ognuno dei 50 partecipanti portasse a casa con sé un’emozione, certi che ogni volta che la rivivrà lo riporterà su quella collina, esattamente là dove è nata”.