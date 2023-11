Rari Nantes Savona, Mario Guidi: “Dobbiamo continuare in questo modo”

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ieri sera ha prevalso sulla Pallanuoto Trieste, nella piscina “Zanelli” di Savona, nell’incontro valevole per la decima giornata della regular season del campionato di Serie A1 2023/2024.

Il risultato finale della partita in favore della squadra savonese è stato di 17-6. Un’altra splendida prestazione del Savona che ha sempre condotto con ampio margine e con autorevolezza. La grinta e la tenacia messa in vasca dai ragazzi allenati da Alberto Angelini sono state, ancora una volta, l’arma vincente per conquistare la vittoria.

L’attaccante savonese, Mario Guidi, commenta: “È stata una bella partita ce la portiamo a casa con un buon risultato. Loro sono una squadra molto fisica, ma noi siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e alla fine è andata molto bene. Noi dobbiamo giocare sempre alla stessa maniera perché così riusciamo a crescere e dobbiamo continuare in questo modo anche per le prossime partite”.

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà con l’undicesima giornata del campionato di Serie A1, in programma sabato 2 dicembre. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Longo” di Bologna con la De Akker Team. L’incontro avrà inizio alle ore 18,30.